Bùng nổ cảm xúc với chuỗi sự kiện âm nhạc - công nghệ BIDV Music Festival

(VTC News) -

Tại không gian trải nghiệm, tương tác công nghệ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, khách tham quan có cơ hội trải nghiệm những tính năng mới nhất của BIDV SmartBanking phiên bản X như trợ lý AI, khám phá giao diện cá nhân hóa và hệ sinh thái tiện ích đa dạng như đặt vé tàu - xe, mua sắm VnShop, đặt vé xem phim…. Ngoài ra, nhiều khách hàng đặc biệt ấn tượng với chuỗi hoạt động tương tác công nghệ, tham gia trò chơi, chụp ảnh với trợ lý AI cho tới chương trình đổi vòng tay để nhận vé Fanzone VIP.

Khách hàng trải nghiệm không gian số BIDV SmartBanking phiên bản X.

Bạn Trần Nhã Vy (22 tuổi, TP.HCM), sau khi sử dụng BIDV SmartBanking phiên bản X, chia sẻ: “Phiên bản này thực sự rất hiện đại, phong cách. Ngoài giao diện màu ngọc trai và ngọc lục bảo hiện đại trẻ trung, mình còn bất ngờ với yếu tố “trợ lý” AI, hỗ trợ cá nhân hoá mọi trải nghiệm trên app: tìm hiểu tính năng, phân loại - quản lý giao dịch…”.

Tiêu điểm chuỗi sự kiện là đêm hội âm nhạc bùng nổ với dàn line-up “Anh trai, Em xinh” đình đám đã diễn ra vào 27/9. Khách tham quan tham gia đủ các hoạt động tại gian hàng trải nghiệm có cơ hội sở hữu tấm vé Fanzone VIP. Ngoài hình thức đổi vé trực tiếp tại sự kiện, vé còn được phân phối qua Ticketbox – nền tảng quản lý và phân phối vé sự kiện trực tuyến hàng đầu Việt Nam.

Với công nghệ hiện đại, giao diện thiết kế thân thiện, khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn vé Fanzone VIP sự kiện BIDV Music Festival. Đây chính là “nhịp cầu” dẫn dắt cảm xúc của người tham quan tới điểm nhấn được chờ đợi nhất: BIDV Music Festival.

BIDV Music Festival – khi công nghệ giao thoa cùng âm nhạc

Tối 27/9, phố đi bộ Nguyễn Huệ bùng nổ với BIDV Music Festival – đêm nhạc được dàn dựng công phu, thu hút hàng chục ngàn khán giả. Không chỉ là một concert, chương trình là sự giao thoa giữa nghệ thuật và công nghệ, với ba chương: Chạm di sản – Bản lĩnh thời đại – Mở tương lai.

Song song việc tái hiện hành trình 10 năm số hóa của BIDV SmartBanking, đêm diễn gửi gắm thông điệp về kỷ nguyên số mới. Hiệu ứng ánh sáng, đồ họa và trình diễn thị giác được đầu tư bài bản, dẫn dắt khéo léo với màn ra mắt SmartBanking X, tạo nên trải nghiệm liền mạch giữa âm nhạc và công nghệ.

Sân khấu BIDV Music Festival với màn LED nổi bật giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Dàn nghệ sĩ tài năng Tùng Dương, Phương Mỹ Chi, Quang Hùng MasterD, (S)TRONG Trọng Hiếu, Tóc Tiên, Chillies mang đến bầu không khí sôi động, thu hút đông đảo khán giả. Nhiều màn trình diễn “độc nhất vô nhị” nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, trở thành kỷ niệm khó quên.

Giọng ca đầy nội lực Divo Tùng Dương mở màn với chuỗi ca khúc “Một vòng Việt Nam”, “Hope”, mashup “Tái sinh và Cánh chim phượng hoàng”..

Quang Hùng MasterD mang tới BIDV Music Festival hàng loạt bản hit: Tình đầu quá chén, Thuỷ Triều, Thả anh ra…

“Em xinh” Phương Mỹ Chi “quẩy” cực nhiệt với 2 bản hit “Vũ trụ có anh” và “Đất rừng Phương Nam”.

“Những trái ớt” Chillies “đốt cháy” BIDV Music Festival với liên khúc: Đại lộ mặt trời, Trên những đám mây, Nếu ngày mai không đến và Vùng ký ức.

(S)TRONG Trọng Hiếu và bản hit “Kho báu”.

“Chị đẹp” Tóc Tiên “cháy hết mình” cùng vũ đoàn tại BIDV Music Festival.

Đáng chú ý, phần kết hợp giữa Phương Mỹ Chi và Tùng Dương trở thành dấu ấn của đêm nhạc. Hai thế hệ, hai màu giọng tưởng chừng đối lập lại hòa quyện: Một gợi nhắc giá trị truyền thống, một khơi mở tinh thần đột phá hiện đại. Sự hòa giọng này nhanh chóng mang đến sự bùng nổ cảm xúc, khơi gợi hình ảnh BIDV dung hòa di sản lâu đời với bước tiến chuyển đổi số.

Màn kết hợp “có 1-0-2” giữa Tùng Dương và Phương Mỹ Chi trên sân khấu BIDV Music Festival.

Hàng chục ngàn khán giả chìm đắm trong không gian âm nhạc - công nghệ BIDV Music Festival.

Một bước đi trẻ trung nhưng bài bản trong chiến lược số hóa

Từ cảm xúc trên sân khấu, thông điệp chiến lược được nối dài: BIDV SmartBanking phiên bản X trở thành cột mốc mới trong hành trình số hóa. Nếu các phiên bản trước thiên về mở rộng tiện ích giao dịch, thì lần ra mắt này tập trung vào cá nhân hóa trải nghiệm và tích hợp hệ sinh thái toàn diện.

Người dùng có thể tận dụng trợ lý AI gợi ý chi tiêu, nhắc lịch thanh toán, quản lý tài chính hay tham gia đầu tư tự động. Song song, dịch vụ đa dạng từ vé tàu – xe, máy bay, mua sắm online đến VNPAY Taxi được tích hợp liền mạch, biến BIDV SmartBanking phiên bản X thành ứng dụng “all-in-one”.

BIDV SmartBanking đạt kỷ lục “ứng dụng ngân hàng số hỗ trợ giao dịch tài chính trên nhiều loại thiết bị nhất”.

Ra mắt vào tháng 7/2025, ứng dụng ngân hàng số BIDV SmartBanking phiên bản X đánh dấu 10 năm chuyển đổi số của BIDV, hội tụ ba trụ cột chiến lược: tái định hình trải nghiệm người dùng; ứng dụng AI/ML để cá nhân hóa sâu theo hành vi; và mở rộng hệ sinh thái số linh hoạt. Phiên bản mới tích hợp các tính năng tài chính chuyên sâu như Đầu tư thông minh, Quản lý tài chính và hệ sinh thái tiện ích đa dạng như Đặt vé xem phim, VNPAY Taxi, Mua sắm VnShop, Đặt vé máy bay, tàu, xe… cùng giao diện tùy biến và trải nghiệm đồng bộ trên đa nền tảng. Đặc biệt, tối 27/9/2025, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã trao chứng nhận BIDV SmartBanking là “ứng dụng ngân hàng số hỗ trợ giao dịch tài chính trên nhiều loại thiết bị nhất”, bao gồm: di động, laptop, máy tính bảng, đồng hồ thông minh và bàn phím thông minh (Smartkeyboard). Đây là bước tiến khẳng định vị thế tiên phong của BIDV trong kiến tạo ngân hàng số tại Việt Nam. Khám phá thêm tại: https://bidv.com.vn/smartbanking/