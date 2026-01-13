Công tố viên Hàn Quốc đề nghị án tử hình với cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol

(VTC News) -

Theo Reuters, công tố viên đặc biệt Hàn Quốc hôm 13/1 đề nghị án tử hình đối với cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol. Ông Yoon bị cáo buộc "chủ mưu một cuộc nổi dậy". Tội danh này có hình phạt rất nặng theo luật pháp Hàn Quốc, có thể lên đến án tử hình nếu bị kết tội, mặc dù Hàn Quốc đã không thi hành án tử hình trong nhiều thập kỷ.

Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun bị đề nghị mức án tù chung thân, cựu Tư lệnh Bộ Chỉ huy Tình báo Quốc phòng Hàn Quốc Noh Sang-won bị đề nghị mức án 30 năm tù, cựu Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Cho Ji-ho bị đề nghị 20 năm tù.

Cựu tổng Thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tại tòa. (Ảnh: Yonhap)

Phủ Tổng thống Cheong Wa Dae tuyên bố cùng ngày: “Chúng tôi tin tưởng rằng ngành tư pháp sẽ đưa ra phán quyết phù hợp với luật pháp, các nguyên tắc và kỳ vọng của công chúng liên quan đến đề nghị mức án của công tố viên đặc biệt về cuộc nổi dậy".

Nếu bị kết tội, ông Yoon sẽ trở thành cựu tổng thống thứ hai trong lịch sử Hàn Quốc bị kết án với tội danh lãnh đạo cuộc nổi dậy.

Cựu Tổng thống Chun Doo-hwan bị kết án tử hình, sau đó được giảm xuống tù chung thân vào năm 1996 với cùng tội danh, được ân xá vào năm sau đó. Cựu Tổng thống Roh Tae-woo, người kế nhiệm và đồng bị cáo của ông Chun, bị kết án 17 năm tù.

“Nổi dậy là tội ác đe dọa trật tự cơ bản được Hiến pháp thiết lập”, công tố viên đặc biệt phát biểu tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul, trong phiên tòa do Thẩm phán Jee Kui-youn chủ tọa.

Phán quyết của tòa án về ông Yoon dự kiến ​​sẽ được đưa ra vào tháng 2.

Ông Yoon bị cáo buộc do tuyên bố thiết quân luật bất hợp pháp vào ngày 3/12/2024. Khi đó, ông cũng được cho là đã ra lệnh bắt giữ các nhân vật chính trị nổi tiếng, bao gồm cả lãnh đạo đảng Dân chủ lúc bấy giờ là ông Lee Jae Myung - hiện là tổng thống - Chủ tịch Quốc hội Woo Won-shik và lãnh đạo đảng Sức mạnh Nhân dân Han Dong-hoon.

Ông Yoon cũng bị cáo buộc thực hiện hành vi bất hợp pháp khi phong tỏa quốc hội và ra lệnh đình chỉ hoạt động của quốc hội. Bất chấp việc cảnh sát và quân đội được điều động đến khu nhà, các nhà lập pháp vẫn xông vào hoặc lẻn vào bên trong để thông qua nghị quyết bãi bỏ thiết quân luật.