Công tố viên Hàn Quốc đột kích nhà cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol

(VTC News) -

Hôm 5/11, các nhà điều tra thuộc nhóm công tố viên đặc biệt do ông Min Joong-ki dẫn đầu đột kích vào bảy địa điểm, bao gồm nhà của cặp vợ chồng cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol ở phía nam Seoul, văn phòng của một công ty triển lãm trước đây do bà Kim Keon-hee (vợ ông Yoon Suk-yeol) điều hành và văn phòng của công ty nội thất tham gia vào việc cải tạo văn phòng, dinh thự của tổng thống.

Sau khi nhậm chức vào tháng 5/2022, ông Yoon Suk-yeol chuyển văn phòng Tổng thống từ đường Cheong Wa Dae đến khu phức hợp Bộ Quốc phòng ở Yongsan và chuyển dinh thự Tổng thống đến nơi từng là dinh thự chính thức của Ngoại trưởng Hàn Quốc.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. (Ảnh: Yonhap)

Nhóm công tố viên đặc biệt cũng đang điều tra cáo buộc Công ty nội thất 21 Gram không có giấy phép hợp lệ, được ưu tiên chọn để thực hiện công việc di dời và cải tạo. Công ty này từng tài trợ cho nhiều triển lãm do công ty cũ của bà Kim Keon-hee tổ chức, đồng thời thiết kế và xây dựng văn phòng cho công ty này.

Cơ quan kiểm toán nhà nước cho biết 21 Gram bắt đầu công việc xây dựng dinh thự tổng thống ngay cả trước khi ký hợp đồng và vi phạm luật xây dựng bằng cách giao thầu dự án cho 15 công ty không có giấy phép.

Hiện tại, cả ông Yoon Suk-yeol và bà Kim Keon-hee đang bị bắt giữ. Trong đó, ông Yoon Suk-yeol đang bị xét xử về cáo buộc liên quan đến nỗ lực ban hành thiết quân luật vào tháng 12/2024, còn bà Kim Keon-hee đang bị xét xử về cáo buộc tham nhũng.

Tính đến ngày 18/8, có thêm 12.225 người dân Hàn Quốc gửi đơn lên Tòa án trung ương thủ đô Seoul để kiện cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol, liên quan đến lệnh thiết quân luật do cựu Tổng thống ban bố và thu hồi vào đêm 3/12/2024.

Những người tham gia khiếu kiện nêu lý do ông Yoon Suk-yeol đã đi ngược lại trách vụ của Tổng thống, không bảo vệ được quyền tính mạng, quyền tự do và sự tôn nghiêm của người dân, khi ban bố lệnh thiết quân luật nêu trên, đồng thời, đòi cựu Tổng thống phải bồi thường cho mỗi người 100.000 won (tương đương khoảng 2 triệu đồng).