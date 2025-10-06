Công nghệ 6/10: Toyota rót 1,5 tỷ USD vào startup tự động hóa, trí tuệ nhân tạo

(VTC News) -

Toyota đầu tư lớn vào hệ sinh thái khởi nghiệp

Toyota vừa công bố khoản đầu tư trị giá 1,5 tỷ USD nhằm thúc đẩy đổi mới trong các lĩnh vực như di chuyển thông minh, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ khí hậu và tự động hóa công nghiệp. Hãng xe Nhật Bản đã thành lập Toyota Invention Partners Co. với số vốn 670 triệu USD. Công ty này tập trung vào các startup giai đoạn “zero to one” tại Nhật Bản, tức là từ ý tưởng đến sản phẩm đầu tiên.

Toyota đầu tư cho công nghệ di chuyển thông minh và phát triển bền vững. (Nguồn Finoracle)

Bên cạnh đó, quỹ đầu tư tăng trưởng Woven Capital của Toyota cũng ra mắt quỹ thứ hai trị giá 800 triệu USD, nhắm đến các startup từ vòng Series B đến giai đoạn cuối. Quỹ này đã đầu tư vào 18 công ty trong quỹ đầu tiên, bao gồm Nuro (xe tự hành) và Foretellix (nền tảng kiểm định phần mềm).

Chiến lược đầu tư này phù hợp với hệ sinh thái đổi mới của Toyota, bao gồm Woven City — một thành phố nguyên mẫu gần núi Phú Sĩ, nơi thử nghiệm các công nghệ mới và hỗ trợ startup phát triển.

Amazon tạm dừng dịch vụ giao hàng bằng drone sau vụ va chạm tại Arizona

Vào sáng 1/10, hai drone giao hàng Prime Air của Amazon đã va chạm với cần cẩu xây dựng tại Tolleson, Arizona — cách trung tâm phân phối của Amazon chỉ khoảng 3 km. Các drone đang bay theo hướng đông bắc, nối đuôi nhau, thì cùng lúc đâm vào phần cần cẩu đang nâng thiết bị trên mái một tòa nhà. Sau va chạm, mỗi drone rơi xuống một bãi đậu xe khác nhau gần đó.

Một drone giao hàng của Amazon gặp sự cố. (Nguồn: Getty Images)

Một người dân gần hiện trường bị ảnh hưởng bởi khói từ vụ tai nạn và đã được sơ cứu. Không có thương vong nghiêm trọng nào được ghi nhận. Amazon ngay lập tức tạm dừng dịch vụ giao hàng bằng drone tại khu vực West Valley của Phoenix để điều tra.

Bộ Năng lượng Mỹ hủy hàng loạt dự án năng lượng sạch

Chính quyền Trump đã hủy 321 dự án năng lượng sạch với tổng giá trị 7,56 tỷ USD. California bị ảnh hưởng nặng nhất, mất 2,2 tỷ USD tài trợ, bao gồm một chương trình hiện đại hóa lưới điện trị giá 630 triệu USD. Các bang xanh như Colorado, Illinois và New York cũng chịu thiệt hại lớn, làm dấy lên lo ngại về tính ổn định của chính phủ như một đối tác đầu tư.