(VTC News) -

Trump tổ chức tiệc tối với các CEO công nghệ, Elon Musk vẫn vắng mặt

Tổng thống Donald Trump đã mời loạt lãnh đạo công nghệ đến dự tiệc tối tại Nhà Trắng, bao gồm Bill Gates (Microsoft), Tim Cook (Apple), Mark Zuckerberg (Meta), Satya Nadella (Microsoft), Sundar Pichai (Google), Sam Altman và Greg Brockman (OpenAI), cùng nhiều CEO từ các công ty AI và công nghệ lớn khác.

Phu nhân tổng thống Mỹ Melania Trump phát biểu trong cuộc họp tại Nhà Trắng vào thứ Năm ngày 4/9. (Nguồn: APA)

Sự kiện ban đầu dự kiến tổ chức vào chiều ngày thứ Năm tại Vườn Hồng nhưng đã được chuyển vào phòng tiệc chính do thời tiết xấu. Đáng chú ý, Elon Musk – từng là đồng minh thân cận của Trump – không có mặt sau mâu thuẫn công khai giữa hai người.

Buổi tiệc diễn ra sau cuộc họp của lực lượng đặc nhiệm về giáo dục trí tuệ nhân tạo do Đệ nhất phu nhân Melania Trump chủ trì. Bà nhấn mạnh: “Chúng ta phải quản lý sự phát triển của AI như cách nuôi dạy con cái – trao quyền nhưng cần giám sát cẩn trọng.”

Google bị phạt hơn 425 triệu USD vì theo dõi người dùng trái phép

Một bồi thẩm đoàn liên bang tại San Francisco đã yêu cầu Google bồi thường 425,7 triệu USD vì hành vi theo dõi trái phép hoạt động trực tuyến của người dùng smartphone trong gần một thập kỷ. Vụ kiện đại diện cho khoảng 98 triệu thiết bị tại Mỹ từ năm 2016 đến 2024, tương đương khoảng 4 USD mỗi thiết bị.

Google bị cáo buộc đã thu thập dữ liệu người dùng dù họ đã tắt các tính năng cá nhân hóa, sau đó sử dụng thông tin này để bán quảng cáo nhắm mục tiêu. Dù Google phủ nhận hành vi sai trái và tuyên bố sẽ kháng cáo, phán quyết được xem là chiến thắng lớn cho quyền riêng tư của người tiêu dùng.

Trước đó, thẩm phán liên bang Amit Mehta là người đã ra phán quyết rằng Google không phải bán trình duyệt Chrome trong vụ kiện chống độc quyền tại Washington, D.C. vào ngày 2/9/2025.

Facebook hồi sinh tính năng "poke" để thu hút giới trẻ

Một thông báo của Meta về tính năng "poke" trên Facebook. (Nguồn: Meta)

Meta đang nỗ lực đưa tính năng "poke" (gây chú ý) trở lại thời hoàng kim trên Facebook. Dù chưa từng biến mất hoàn toàn, "poke" từng là cách người dùng tạo sự chú ý với bạn bè. Giờ đây, Facebook bổ sung nút poke trực tiếp trên hồ sơ cá nhân, cho phép người dùng theo dõi số lần poke qua trang facebook.com/pokes.

Tính năng mới đi kèm biểu tượng như ngọn lửa hay “100” nhằm tạo cảm giác cạnh tranh, tương tự như streaks trên Snapchat hay TikTok. Meta hy vọng đây sẽ là công cụ tăng tương tác, đặc biệt với người dùng trẻ tuổi.