(VTC News) -

Mỹ có nguy cơ thua Trung Quốc trong cuộc đua Mặt Trăng

Ngày 3/9, Thượng nghị sĩ Mỹ Ted Cruz đã chỉ trích mạnh mẽ đề xuất của chính quyền Trump về việc hủy bỏ tên lửa SLS và trạm không gian Lunar Gateway sau nhiệm vụ Artemis III. Ông gọi đây là “sai lầm” khi phần lớn thiết bị đã được chế tạo và chưa có giải pháp thay thế từ khu vực tư nhân.

Cựu Giám đốc NASA Jim Bridenstine năm 2020. (Nguồn: Getty Images)

Trong phiên điều trần tại Thượng viện, các chuyên gia không gian cảnh báo Mỹ có thể thua Trung Quốc trong cuộc đua lên Mặt Trăng. Cựu giám đốc NASA Jim Bridenstine cho rằng kiến trúc tàu đổ bộ Starship của SpaceX quá phức tạp và khó cạnh tranh với kế hoạch của Trung Quốc: "Rất khó có khả năng Hoa Kỳ sẽ vượt qua được mốc thời gian dự kiến ​​của Trung Quốc."

Thượng nghị sĩ Cruz đề xuất duy trì đầu tư 6,7 tỷ USD để tiếp tục các sứ mệnh SLS và xây dựng Gateway như một căn cứ chiến lược quanh Mặt Trăng.

SpaceX được phép tăng gấp đôi số lần phóng tên lửa tại Florida

Ngày 3/9, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) hoàn tất đánh giá môi trường, cho phép SpaceX tăng số lần phóng tên lửa Falcon 9 từ Trạm Không gian Cape Canaveral lên tối đa 120 lần mỗi năm, so với 50 lần hiện tại.

Tên lửa Falcon được phóng tại Mỹ. (Nguồn: SpaceX)

Ngoài ra, SpaceX cũng được chấp thuận xây dựng khu vực hạ cánh mới tại chỗ, có thể tiếp nhận tới 34 lần hạ cánh của tầng đẩy tái sử dụng mỗi năm. Các biện pháp bảo vệ môi trường bao gồm sử dụng ánh sáng thân thiện với rùa biển và khảo sát động vật hoang dã trước khi xây dựng.

Đây là bước tiến quan trọng giúp SpaceX giảm tải lịch phóng dày đặc, phục vụ khách hàng thương mại, Bộ Quốc phòng và mạng vệ tinh Starlink.

Alibaba tăng tốc ứng dụng AI để nâng cao hiệu quả

Tập đoàn công nghệ Trung Quốc Alibaba đang đẩy mạnh đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi số cho các doanh nghiệp và tăng doanh số bán hàng. Nền tảng thương mại B2B 1688 của Alibaba đã triển khai loạt công cụ AI giúp người mua tìm kiếm sản phẩm nhanh hơn, quản lý thông minh hơn và giảm chi phí vận hành.

Alibaba giới thiệu các sản phẩm công nghệ mới nhất của mình tại Hội nghị Trí tuệ nhân tạo thế giới năm 2025. (Nguồn: VCG)

Alibaba tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn Qwen và công nghệ mã nguồn mở của startup DeepSeek vào hệ thống, đồng thời nâng cấp “nhân viên kỹ thuật số” AI để thực hiện các nhiệm vụ như đăng sản phẩm, phân tích thị trường và xây dựng chiến lược kinh doanh.

Tập đoàn cũng cam kết đầu tư hơn 380 tỷ nhân dân tệ (khoảng 53,2 tỷ USD) trong 3 năm tới để phát triển hạ tầng điện toán đám mây và phần cứng AI. Doanh thu từ mảng đám mây tăng 26% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ nhu cầu sử dụng sản phẩm liên quan đến AI1.