Răng cá mập đang bị ăn mòn

(VTC News) -

Theo nhà nghiên cứu Maximilian Baum từ Đại học Heinrich Heine, răng cá mập được thiết kế để cắt thịt chứ không phải chống lại axit, và chúng đang trở nên dễ vỡ hơn bao giờ hết. “Chúng là những vũ khí tối tân được chế tạo để cắt thịt, chứ không phải để chống lại axit biển”.

Răng - vũ khí săn mồi sắc bén của cá mập. (Nguồn: Getty Images)

Đại dương hấp thụ ngày càng nhiều carbon dioxide do biến đổi khí hậu, chúng đang ngày càng trở nên có tính axit.

Khi đại dương hấp thụ ngày càng nhiều CO₂, độ pH của nước biển giảm xuống. Hiện tại, nước biển có độ pH khoảng 8.1, nhưng có thể giảm xuống 7.3 vào năm 2300 nếu xu hướng này tiếp tục. Điều này khiến răng cá mập bị nứt, thủng và ăn mòn ở phần gốc.

Nhóm nghiên cứu đã thu thập hàng trăm chiếc răng của cá mập vây đen từ các thủy cung và ngâm chúng trong nước có độ pH khác nhau suốt 8 tuần. Kết quả cho thấy răng trong môi trường axit bị hư hại rõ rệt: bề mặt thô ráp, cấu trúc yếu đi và dễ gãy hơn.

Hình ảnh chụp dưới kính hiển vi của một chiếc răng được giữ ở độ pH 7,3 trong tám tuần. (Nguồn Steffen Köhler)

Khi chúng được kiểm tra vào cuối thí nghiệm, răng trong nước có tính axit bị hư hại nhiều hơn đáng kể so với nước có độ pH 8,1.

Giáo sư Sebastian Fraune từ Đại học Harvard, người giám sát dự án, cho biết: "Chúng tôi đã quan sát thấy những hư hại bề mặt rõ rệt như các vết nứt và lỗ thủng, sự ăn mòn chân răng tăng lên và sự suy thoái cấu trúc".

Nước có tính axit cũng khiến bề mặt răng trở nên thô ráp và không đều. Mặc dù điều này có thể giúp tăng cường khả năng cắt của cá mập, nhưng nó cũng làm tổn hại đến cấu trúc răng, khiến răng yếu đi và dễ gãy hơn.

"Việc duy trì độ pH của đại dương gần mức trung bình hiện tại là 8,1 có thể rất quan trọng đối với tính toàn vẹn vật lý của các công cụ săn mồi", Baum nói. "Đây là lời nhắc nhở rằng tác động của biến đổi khí hậu lan tỏa khắp toàn bộ mạng lưới thức ăn và hệ sinh thái."

Dù cá mập có khả năng thay răng liên tục, tốc độ ăn mòn hiện nay có thể vượt quá khả năng phục hồi tự nhiên. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cá mập mà còn gây ra hiệu ứng dây chuyền trong toàn bộ chuỗi thức ăn biển.