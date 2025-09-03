(VTC News) -

Google bị kết luận độc quyền nhưng không bị chia tách

Một thẩm phán liên bang ở Washington D.C. đã ra phán quyết rằng Google duy trì một thế độc quyền bất hợp pháp trong lĩnh vực tìm kiếm, nhưng từ chối yêu cầu của chính phủ Mỹ về việc chia tách công ty hoặc áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn.

Phán quyết dài 226 trang được đưa ra trong bối cảnh ngành công nghệ đang thay đổi mạnh mẽ bởi trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI), với các công cụ như ChatGPT và Perplexity đang thách thức vị trí thống trị của Google trong lĩnh vực tìm kiếm.

Người lái xe sử dụng Google Maps trên điện thoại. (Nguồn: Shutterstock)

Google sẽ tiếp tục được phép ký các hợp đồng trị giá hơn 26 tỷ USD mỗi năm để đặt công cụ tìm kiếm của mình làm mặc định trên điện thoại và máy tính. Dù đây là một phần lý do khiến Google bị kết luận là độc quyền, thẩm phán cho rằng cấm các hợp đồng này sẽ gây hại nhiều hơn lợi.

Thay vì cấm các hợp đồng mặc định, Google buộc phải chia sẻ dữ liệu từ hàng nghìn tỷ truy vấn tìm kiếm với các đối thủ hiện tại và tiềm năng, nhằm tạo điều kiện cạnh tranh công bằng hơn.

Yêu cầu của Bộ Tư pháp Mỹ về việc buộc Google bán trình duyệt Chrome cũng bị bác bỏ. Thẩm phán cho rằng đây là một bước đi “rối rắm và rủi ro cao”.

Giải pháp mới cho nạn xếp hàng nhà vệ sinh ở Nhật

Tập đoàn Toto vừa ra mắt hệ thống QR code giúp người dùng xác định vị trí nhà vệ sinh gần nhất và biết tình trạng đông đúc theo thời gian thực.

Người dùng chỉ cần quét mã QR bằng điện thoại để truy cập vào một trang web hiển thị bản đồ các nhà vệ sinh công cộng và mức độ sử dụng hiện tại. Hệ thống này kết nối với mạng quản lý cơ sở vật chất để cập nhật liên tục.

Hệ thống nhà vệ sinh kết nối người dùng qua mã QR. (Nguồn: Getty Imagess)

Bên trong mỗi buồng vệ sinh cũng có mã QR riêng, cho phép người dùng báo cáo sự cố như không thể xả nước hoặc thiết bị bị hỏng. Nhờ đó, nhân viên bảo trì có thể xử lý nhanh chóng.

Dịch vụ này hỗ trợ tiếng Anh, Trung và Hàn, giúp du khách dễ dàng sử dụng. Chính phủ Nhật cũng đang lên kế hoạch tăng số lượng buồng vệ sinh cho nữ bằng cách lắp đặt vách ngăn di động và bảng điện tử hiển thị tình trạng nhà vệ sinh.

Tại Nhật Bản, một số nhà vệ sinh công cộng đang thử nghiệm cảm biến chuyển động và AI để dự đoán thời điểm cao điểm, từ đó điều phối việc làm sạch và mở thêm buồng vệ sinh tạm thời.

Dùng drone để bảo vệ gia súc khỏi chó sói

Các nhà sinh vật học tại biên giới California - Oregon đang thử nghiệm một phương pháp mới để xua đuổi chó sói: sử dụng drone phát nhạc rock, đoạn phim và giọng nói con người. Một đoạn clip nổi bật là cảnh tranh cãi giữa Scarlett Johansson và Adam Driver trong phim Marriage Story, được phát qua loa gắn trên drone để khiến chó sói hoảng sợ.

Một con sói đi ngang qua một camera ở phía đông Quận Wallowa, Oregon, Mỹ. (Nguồn: AP)

Sau khi gần như tuyệt chủng ở miền Tây nước Mỹ vào thế kỷ 20, chó sói đã được tái thả vào các khu vực như Idaho và Yellowstone từ những năm 1990. Hiện nay, chúng đã lan rộng đến Washington, Oregon và Bắc California, gây ra xung đột ngày càng tăng với người chăn nuôi.

Dù công nghệ này giúp giảm số lượng gia súc bị giết, nhưng chi phí cao và yêu cầu đào tạo chuyên môn khiến nó khó áp dụng rộng rãi. Ngoài ra, có lo ngại rằng chó sói sẽ dần quen với âm thanh và không còn sợ nữa.

Chatbot có thể bị thao túng bằng tâm lý học

Một nghiên cứu từ Đại học Pennsylvania cho thấy các chatbot AI như GPT-4o Mini có thể bị thuyết phục làm những việc mà bình thường chúng sẽ từ chối, nếu người dùng áp dụng các kỹ thuật tâm lý học cơ bản. Những kỹ thuật này được lấy cảm hứng từ cuốn sách “Influence: The Psychology of Persuasion” của giáo sư Robert Cialdini.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng 7 chiến thuật: Thẩm quyền, cam kết, yêu thích, đáp trả, khan hiếm, bằng chứng xã hội và sự đồng nhất. Ví dụ, khi yêu cầu chatbot mô tả cách tổng hợp lidocaine, nó chỉ đồng ý 1% thời gian. Nhưng nếu trước đó người dùng hỏi về cách tổng hợp vanillin (tạo tiền lệ), tỷ lệ đồng ý tăng lên 100%.

Dù nghiên cứu chỉ tập trung vào GPT-4o Mini, kết quả vẫn đặt ra câu hỏi về khả năng bảo vệ của các hệ thống AI hiện nay. Nếu một học sinh trung học có thể dễ dàng thao túng chatbot chỉ bằng vài mẹo tâm lý, thì các biện pháp bảo vệ hiện tại liệu có đủ mạnh?