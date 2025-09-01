Hãng công nghệ tiết lộ cách vệ sinh smartphone 'chuẩn'

(VTC News) -

Điện thoại thông minh, máy tính xách tay, tai nghe và nhiều thiết bị điện tử khác đã trở thành công cụ thiết yếu cho công việc và giải trí hằng ngày. Thế nhưng, việc gõ phím, lướt màn hình hay nghe nhạc liên tục cũng đồng nghĩa với việc các thiết bị dần tích tụ bụi bẩn và cần được làm sạch.

Bạn có thể ít khi nghĩ đến chuyện vệ sinh thiết bị, nhưng theo Logitech, hãng sản xuất bàn phím, webcam và nhiều phụ kiện máy tính khác thì đây là việc rất nên làm.

“Việc vệ sinh định kỳ và bảo dưỡng đúng cách không chỉ giúp thiết bị luôn trông như mới và đảm bảo yếu tố vệ sinh, mà còn giúp chúng hoạt động hiệu quả hơn và bền lâu hơn. Đối với những thiết bị như tai nghe nhét tai, bụi bẩn và vi khuẩn tích tụ thậm chí có thể gây ra vấn đề sức khỏe hoặc cảm giác khó chịu.”, công ty cho biết.

Dưới đây là một số gợi ý để làm sạch thiết bị công nghệ.

Các thiết bị công nghệ cần vệ sinh định kỳ và bảo dưỡng đúng cách. (Ảnh: CNET)

Bắt đầu từ hướng dẫn của nhà sản xuất

Trước hết, hãy kiểm tra xem nhà sản xuất có đưa ra hướng dẫn cụ thể nào về việc vệ sinh thiết bị hay không. Chuẩn bị sẵn một số dụng cụ cơ bản, bao gồm khăn mềm, tăm bông, bàn chải lông mềm (có thể dùng bàn chải đánh răng, cọ vẽ hoặc cọ trang điểm), bình xịt bụi khí nén và cồn isopropyl.

Isopropyl, hay còn gọi là cồn y tế, là dung môi tẩy rửa có tính khử trùng và kháng khuẩn. Đây là lựa chọn phổ biến để vệ sinh thiết bị điện tử vì không để lại cặn và bay hơi nhanh. Bạn có thể cân nhắc đeo găng tay để tránh kích ứng da. Nhỏ dung dịch lên khăn rồi lau, thay vì đổ trực tiếp lên thiết bị. Đồng thời, hãy chú ý các cảnh báo cụ thể dưới đây.

Nước và xà phòng dịu nhẹ cũng hữu ích để lau bề mặt bám bẩn, nhưng với phần linh kiện bên trong thì cồn isopropyl được khuyến nghị. Theo ông Alex Diaz-Kokaisl, chuyên viên kỹ thuật cao cấp tại công ty sửa chữa thiết bị điện tử iFixit. “Dù không có quy tắc cứng nhắc nào cho việc vệ sinh thiết bị điện tử, chúng tôi thường sử dụng cồn isopropyl nồng độ cao (trên 90%) vì nó bay hơi rất nhanh,” ông nói, “Chất lỏng bay hơi càng nhanh thì nguy cơ ảnh hưởng đến các linh kiện dẫn điện càng thấp.”

Dù là thiết bị nào, trước khi vệ sinh hãy ngắt kết nối hoặc tắt nguồn hoàn toàn. Đồng thời tháo ốp lưng, phích cắm, nắp che và các phụ kiện kèm theo.

Máy tính và laptop

Khi sử dụng máy tính, bàn phím và chuột là những bộ phận được chạm vào nhiều nhất, vì vậy cần được vệ sinh thường xuyên nhất. Các khe hở giữa các phím trên bàn phím cũng rất dễ dính vụn thức ăn và bụi bẩn.

Những dụng cụ cần thiết khi vệ sinh laptop. (Ảnh: The New York Times)

Để loại bỏ bụi và mảnh vụn rời, hướng dẫn vệ sinh chính thức của iFixit khuyến nghị sử dụng bình xịt bụi khí nén. Hãy xịt qua lại trên bề mặt phím để thổi bay các mảnh vụn. Nếu có thể, nên lật ngược bàn phím để bụi rơi ra ngoài.

Nếu không có bình khí nén, Logitech gợi ý có thể dùng máy sấy tóc ở chế độ gió lạnh. Một số người dùng mạng xã hội còn khuyên dùng bơm tay bơm bóng bay để thay thế.

Bước tiếp theo, làm ẩm nhẹ khăn lau bằng nước và lau nhẹ nhàng bề mặt bàn phím và chuột. Logitech cho biết có thể sử dụng cồn y tế, nhưng khuyến cáo nên thử trước trên một vị trí khuất để đảm bảo không làm đổi màu hoặc khiến chữ trên phím bị mờ đi.

Ngoài ra, khăn ướt diệt khuẩn dành cho trẻ em cũng có thể được dùng để vệ sinh các thiết bị như chuột, theo ông Diaz-Kokaisl.

Với màn hình laptop hoặc màn hình rời, hãy dùng khăn mềm khô để lau nhẹ các vết vân tay. Nếu gặp vết bẩn cứng đầu hơn như vết thức ăn hoặc giọt hắt hơi, hãy làm ẩm khăn bằng nước cất hoặc dung dịch pha 50/50 giữa nước cất và giấm.

Độ axit nhẹ của giấm có thể giúp phân hủy dầu mỡ và dấu vân tay. Tránh dùng dung dịch lau kính gia dụng, vì chúng thường chứa amoniac có thể làm hỏng màn hình. Giấy ăn cũng không phù hợp vì có thể gây xước bề mặt. HP cũng cảnh báo không nên dùng cồn y tế để lau màn hình.

AirPods và tai nghe

Rất nhiều người nghe nhạc hay podcast bằng tai nghe nhét tai, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa chúng cần được vệ sinh thường xuyên để loại bỏ ráy tai, dầu tự nhiên trên da hoặc các lớp bẩn tích tụ khác.

Tai nghe có thể dễ dàng trở thành ổ vi khuẩn nếu không được vệ sinh đúng cách. (Ảnh: 9to5mac)

Nếu tai nghe có nút silicon, hãy tháo ra trước. Cách vệ sinh có thể khác nhau tùy theo thương hiệu và mẫu sản phẩm. Logitech và Bose khuyến nghị dùng nước xà phòng loãng. Tuy nhiên, Sony lại cảnh báo không nên dùng nước hoặc khăn ướt vì có thể khiến vật liệu nhanh hỏng, thay vào đó hãng khuyên dùng khăn khô.

Dùng tăm bông để lau sạch phần ống tai nghe (nozzle).

Riêng với Apple AirPods, việc vệ sinh lưới loa phức tạp hơn nhiều. Bạn sẽ cần một bàn chải đánh răng trẻ em, hai chiếc cốc nhỏ, khăn giấy, nước cất và nước micellar (thường dùng để tẩy trang). Đổ một ít nước micellar vào cốc, nhúng bàn chải vào, chải nhẹ phần lưới của AirPods, rồi thấm khô bằng khăn giấy. Lặp lại hai lần. Sau đó, lặp lại quy trình này nhưng thay bằng nước cất để rửa sạch phần micellar còn sót lại. Cuối cùng, để AirPods khô tự nhiên ít nhất hai giờ trước khi sử dụng lại.

Để làm sạch phần thân còn lại của AirPods, hãy dùng khăn ẩm lau nhẹ. Đừng quên hộp sạc: Apple khuyến nghị dùng bàn chải để làm sạch bụi bẩn bên trong, sau đó lau bằng khăn khô. Nếu cần, có thể làm ẩm khăn bằng cồn isopropyl để lau.

Tai nghe chụp tai (over-ear): Bose cho biết bạn nên lau chùi ít nhất mỗi tuần một lần, đặc biệt sau khi tập luyện, để loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn ẩn trong các khe hở. Tháo miếng đệm ra và dùng khăn thấm nước xà phòng loãng để vệ sinh.

Smartphone

Apple đã đăng hướng dẫn chi tiết trên trang web cho nhiều mẫu iPhone khác nhau, trong khi Samsung cũng có khuyến nghị tương tự cho dòng Galaxy.

Nên sử dụng khăn mềm để lau màn hình điện thoại thông minh. (Ảnh: Samsung)

Cả hai hãng đều khuyên sử dụng khăn mềm, không xơ (như khăn lau ống kính) để lau nhẹ bề mặt ngoài của điện thoại. Apple cảnh báo không nên dùng các loại dung dịch tẩy rửa vì có thể làm mòn lớp phủ chống dầu vân tay trên iPhone. Tuy vậy, cả Apple và Samsung đều cho rằng có thể dùng dung dịch khử trùng như cồn isopropyl để lau nhẹ bên ngoài, nhưng cần tránh dùng thuốc tẩy (bleach) hoặc hydrogen peroxide.