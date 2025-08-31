Công nghệ 31/8: Đại học Hong Kong xem xét chấp nhận Bitcoin để đóng học phí

(VTC News) -

Đại học Hong Kong xem xét chấp nhận Bitcoin để đóng học phí

Trường Kinh doanh thuộc Đại học Hong Kong (HKU) đang nghiên cứu việc cho phép sinh viên thanh toán học phí và quyên góp bằng Bitcoin và các loại tiền kỹ thuật số khác. Theo Giáo sư Cai Hongbin, trưởng khoa Kinh tế và Kinh doanh, “mọi chi tiết kỹ thuật đã được giải quyết” và trường sẵn sàng thử nghiệm hình thức thanh toán mới này.

Hong Kong (TQ) muốn trở thành trung tâm tài sản ảo toàn cầu. (Nguồn: SCMP)

Người phát ngôn của Trường Kinh doanh HKU cho biết thêm rằng trường cam kết xây dựng một khuôn khổ an toàn, bền vững để thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới, quản lý và áp dụng tiền kỹ thuật số trong thế giới thực với các đối tác của mình.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Hong Kong muốn trở thành trung tâm tài sản ảo toàn cầu, đồng thời vừa ban hành Đạo luật về Stablecoin vào ngày 1/8 để kiểm soát rủi ro tài chính.

Meta và Scale AI: Quan hệ rạn nứt sau khoản đầu tư khổng lồ

Cựu CEO Scale AI Alexandr Wang - người giờ đây đang làm việc cho META. (Nguồn: Techcrunh)

Chỉ hai tháng sau khi Meta rót 14,3 tỷ USD vào Scale AI và đưa CEO Alexandr Wang cùng nhiều lãnh đạo cấp cao về điều hành Meta Superintelligence Labs (MSL), mối quan hệ giữa hai bên đã bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt.

Một số nhân sự chủ chốt từ Scale AI đã rời Meta, trong khi nhóm TBD Labs của Meta lại ưu tiên hợp tác với các đối thủ của Scale AI như Mercor và Surge để huấn luyện mô hình AI mới. Nhiều nhà nghiên cứu tại Meta đánh giá dữ liệu từ Scale AI là “chất lượng thấp”.

Trong khi Meta đa dạng hóa đối tác dữ liệu, Scale AI lại mất các khách hàng lớn như OpenAI và Google, dẫn đến việc sa thải 200 nhân viên. Tình trạng hỗn loạn trong nội bộ Meta và sự ra đi của nhiều nhân tài AI cho thấy khoản đầu tư lớn nhất của Meta vào lĩnh vực AI đang gặp nhiều thách thức.

TikTok nâng cấp tính năng nhắn tin: Gửi giọng nói, ảnh và video

Logo của TikTok trên một tòa nhà tại Mỹ. (Nguồn: Reuters)

TikTok sắp cho phép người dùng gửi tin nhắn thoại (tối đa 1 phút), hình ảnh và video trong tin nhắn trực tiếp hoặc nhóm. Mỗi lần gửi có thể kèm tối đa 9 ảnh hoặc video từ thư viện hoặc camera điện thoại.

Tuy nhiên, người dùng không thể gửi ảnh/video ngay từ tin nhắn đầu tiên, và chỉ người dùng từ 16 tuổi trở lên mới được sử dụng tính năng nhắn tin. TikTok cũng bổ sung bộ lọc ảnh nhạy cảm cho người dùng từ 16–18 tuổi, có thể bật/tắt tùy ý nếu trên 18 tuổi.

Đây là bước tiến giúp TikTok cạnh tranh với các ứng dụng như Messenger và Snapchat, đồng thời mở rộng vai trò như một nền tảng giao tiếp xã hội.