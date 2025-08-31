(VTC News) -

Vào đêm ngày 7/9 tới đây, bầu trời đêm sẽ chứng kiến một hiện tượng thiên văn hiếm gặp: Nguyệt thực toàn phần trùng với thời điểm Trăng Máu Mùa Gặt. Đây là sự kiện đặc biệt không chỉ bởi vẻ đẹp rực rỡ của mặt trăng chuyển sắc đỏ, mà còn bởi ý nghĩa biểu tượng gắn liền với mùa thu hoạch và chu kỳ thời gian.

Trăng Máu Mùa Gặt là hiện tưởng mặt trăng tối và đỏ dần. (Nguồn: Alamy)

Nguyệt thực toàn phần xảy ra khi Mặt Trăng đi vào vùng bóng của Trái Đất, khiến ánh sáng Mặt Trời không thể chiếu trực tiếp lên bề mặt Mặt Trăng. Tuy nhiên, ánh sáng đỏ từ Mặt Trời vẫn len lỏi qua tầng khí quyển của Trái Đất và phản chiếu lên Mặt Trăng, tạo nên sắc đỏ đặc trưng – hiện tượng thường được gọi là “Trăng Máu”.

Trăng Máu Mùa Gặt là tên gọi dành cho kỳ trăng tròn gần nhất trước thời điểm điểm phân thu (thu phân), vốn gắn liền với mùa thu hoạch truyền thống ở nhiều nền văn hóa. Năm nay, sự kiện này càng trở nên đặc biệt hơn khi trùng khớp với nguyệt thực toàn phần – một sự trùng hợp hiếm hoi trong chu kỳ quay của các thiên thể.

Theo nhà báo khoa học Abigail Beall, người dân tại phần lớn các khu vực thuộc châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Úc và một số vùng Nam Mỹ sẽ có cơ hội quan sát hiện tượng này. Tại Anh, nơi cô sinh sống, nguyệt thực sẽ bắt đầu khi Mặt Trăng còn nằm dưới đường chân trời, nhưng sẽ xuất hiện khoảng 20 phút sau – vào khoảng 7h30 tối – và kéo dài đến khi kết thúc.

Hiện tượng nguyệt thực diễn ra vào tối 5/5/2023. (Nguồn: SPACE)

Không giống như nhật thực, nguyệt thực có thể quan sát bằng mắt thường mà không cần thiết bị bảo hộ. Chỉ cần một bầu trời quang đãng và tầm nhìn tốt về phía đông, người xem sẽ được chứng kiến Mặt Trăng dần tối đi và chuyển sang sắc đỏ kỳ ảo. Một chiếc ống nhòm sẽ giúp trải nghiệm thêm phần sống động.

Với những ai gắn bó cảm xúc với chu kỳ của Mặt Trăng – như Abigail, người đã sinh con trai đúng vào ngày Trăng gặt năm ngoái – sự kiện lần này không chỉ là một hiện tượng thiên văn, mà còn là lời nhắc nhở đầy xúc động về thời gian, sự trưởng thành và những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống.

Tại Việt Nam, thời điểm lý tưởng để quan sát hiện tượng thiên nhiên này là rạng sáng ngày 8/9, đặc biệt là từ 0h30 đến 1h52. Nếu bỏ lỡ sự kiện lần này, bạn sẽ phải chờ thêm 6 tháng nữa để chiêm ngưỡng nguyệt thực toàn phần tiếp theo diễn ra vào ngày 3/3/2026.