Công nghệ 29/10: Nvidia bắt tay Nokia, Elon Musk thách thức Wikipedia

(VTC News) -

Nvidia đầu tư 1 tỷ USD vào Nokia để thúc đẩy công nghệ AI và mạng 6G

Nvidia sẽ chi 1 tỷ USD để mua 2,9% cổ phần của Nokia. Hai công ty sẽ hợp tác phát triển các giải pháp mạng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời tích hợp sản phẩm truyền thông trung tâm dữ liệu của Nokia vào hạ tầng AI tương lai của Nvidia.

CEO Nvidia Jensen Huang cho biết, thỏa thuận sẽ giúp Mỹ trở thành trung tâm của cuộc cách mạng 6G tiếp theo. Nokia kỳ vọng thiết bị mới sẽ bắt đầu tạo doanh thu từ năm 2027, triển khai thương mại qua mạng 5G trước khi chuyển sang 6G.

Dự kiến ​​6G có thể bắt đầu triển khai vào đầu những năm 2030. (Nguồn: Nokia)

Nvidia và Nokia cũng sẽ hợp tác với T-Mobile US để phát triển công nghệ radio AI phục vụ mạng 6G, với các thử nghiệm bắt đầu từ năm sau.

Kể từ khi gia nhập Nokia vào tháng 4, CEO Justin Hotard – người từng lãnh đạo mảng trung tâm dữ liệu và AI của Intel – đã thúc đẩy mạnh mẽ chiến lược mở rộng sang lĩnh vực trung tâm dữ liệu. Ông chia sẻ rằng tốc độ làm việc của Nvidia là điều ông muốn Nokia học hỏi.

Theo nhà phân tích Paolo Pescatore, đây là sự xác nhận mạnh mẽ về năng lực của Nokia. Ông nhận định, mạng thế hệ mới như 6G sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc kích hoạt các trải nghiệm dựa trên AI.

Alibaba Cloud mở rộng toàn cầu giữa làn sóng AI

Alibaba Cloud – đơn vị điện toán đám mây của Tập đoàn Alibaba – đang tăng tốc mở rộng ra thị trường quốc tế, đặc biệt là tại Trung Đông, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về dịch vụ AI và điện toán đám mây.

Công ty vừa khai trương trung tâm dữ liệu thứ hai ở Dubai, thuộc kế hoạch đầu tư 380 tỷ nhân dân tệ (khoảng 53,4 tỷ USD) trong 3 năm tới vào hạ tầng AI và điện toán đám mây. Đây là trung tâm mới nhất trong chuỗi mở rộng toàn cầu của Alibaba Cloud, sau các trung tâm tại Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia, Mexico và nhiều thành phố ở Trung Quốc.

Tính đến nay, Alibaba Cloud đã có mặt tại 92 vùng khả dụng của 29 khu vực. Tại Trung Đông, nhu cầu về dịch vụ đám mây hiệu suất cao và AI đang tăng mạnh trong các lĩnh vực như tài chính, y tế, trò chơi và dịch vụ công.

Theo Canalys, chi tiêu toàn cầu cho dịch vụ hạ tầng đám mây đạt 321,3 tỷ USD trong năm 2024, tăng 20% so với năm trước. Sự phát triển của các mô hình AI là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng này. Canalys dự báo chi tiêu sẽ tiếp tục tăng 19% trong năm 2025.

Elon Musk ra mắt Grokipedia – đối thủ AI của Wikipedia

Ngày 28/10, Elon Musk công bố Grokipedia – một bách khoa toàn thư trực tuyến sử dụng trí tuệ nhân tạo, do công ty xAI phát triển. Musk tuyên bố, phiên bản 0.1 của Grokipedia đã “tốt hơn Wikipedia”, dù website gặp sự cố tạm thời ngay sau khi ra mắt.

Trang chủ Grokipedia có thanh tìm kiếm lớn, cho phép người dùng tạo tài khoản và tùy chỉnh chế độ màu. Khi tìm kiếm, kết quả hiển thị giống Wikipedia với các tiêu đề, chương mục và tài liệu tham khảo – nhưng không có hình ảnh. Hiện tại, Grokipedia có khoảng 885.200 bài viết.

Elon Musk trong một sự kiện của Tesla. (Nguồn: Tesla)

Grokipedia sử dụng các nguồn hiện có như Wikipedia, đặc biệt trong các chủ đề kỹ thuật. Tuy nhiên, người dùng không thể chỉnh sửa nội dung như trên Wikipedia – điều mà Wikimedia Foundation cho rằng sẽ làm giảm tính minh bạch và độ tin cậy.

Musk cho rằng, Wikipedia thiên vị chính trị theo hướng cánh tả, và Grokipedia sẽ trung lập hơn nhờ hệ thống kiểm tra sự thật tích hợp. Tuy nhiên, Wikimedia phản bác rằng không có bằng chứng đáng tin cậy nào chứng minh Wikipedia thiên vị trong suốt 25 năm qua.

Grokipedia sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), vốn có thể tạo ra thông tin sai lệch (hallucinations). Cách thức kiểm tra sự thật của Grokipedia chưa được công bố rõ ràng, khiến giới chuyên gia đặt câu hỏi về độ tin cậy của nền tảng.