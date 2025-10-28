BNV Solution - kiến tạo tương lai giáo dục AI tại Việt Nam và Đông Nam Á

(VTC News) -

AI vì con người - triết lý nền tảng của BNV Solution

BNV Solution được thành lập với niềm tin rằng AI không nên thay thế con người, mà phải trở thành công cụ hỗ trợ để con người học tập và sáng tạo hiệu quả hơn. Theo ông Doeun (Dean) Park, Giám đốc điều hành BNV Solution, BNV phát triển AI lấy con người làm trung tâm, giúp giáo viên và học sinh học hỏi, khám phá và phát triển năng lực bản thân.

“Chúng tôi tin rằng tương lai của giáo dục không nằm ở việc máy móc thay thế con người, mà ở việc con người biết cách sử dụng AI để học tốt hơn. DuoCodi được thiết kế để trở thành người bạn đồng hành của cả giáo viên và học sinh”, ông Park chia sẻ.

Với triết lý đó, BNV Solution đã phát triển nhiều giải pháp tích hợp AI vào giáo dục, kết hợp phân tích dữ liệu học tập, thiết kế trải nghiệm và tự động hóa giảng dạy.

DuoCodi - bước đột phá trong dạy và học lập trình bằng AI

Tại Diễn đàn Số Việt Nam - Hàn Quốc 2025, BNV Solution giới thiệu DuoCodi, nền tảng học tập thông minh được thiết kế riêng cho giáo dục lập trình và trí tuệ nhân tạo. DuoCodi hoạt động như một “gia sư AI”, có khả năng tương tác cá nhân hóa, phản hồi tức thời và phân tích tiến độ học tập của từng học sinh.

Thông qua bảng điều khiển dữ liệu, giáo viên có thể dễ dàng theo dõi kết quả học tập, điều chỉnh nội dung giảng dạy phù hợp và đánh giá hiệu quả dựa trên dữ liệu thực tế. DuoCodi giúp khắc phục điểm yếu của lớp học truyền thống, mang đến trải nghiệm học linh hoạt và hiệu quả hơn.

Không chỉ hỗ trợ học lập trình, DuoCodi còn phát triển tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề và sáng tạo - những năng lực cốt lõi trong kỷ nguyên AI. “DuoCodi không chỉ là công cụ học, mà là một hệ sinh thái giáo dục thông minh, giúp học sinh trở thành người sáng tạo tri thức chứ không chỉ tiêu thụ nội dung”, ông Park cho biết.

Đại diện BNV Solution tham gia chương trình NIC - NIPA Accelerator 2025, thúc đẩy hợp tác giáo dục AI Việt - Hàn.

Từ Hàn Quốc đến Việt Nam - hợp tác phát triển giáo dục AI

Sau khi được Cơ quan Thông tin hóa Quốc gia Hàn Quốc chọn là dự án trọng điểm trong chiến lược phổ cập AI quốc gia, DuoCodi được triển khai tại nhiều trường học, học viện lập trình và trung tâm đào tạo trên toàn Hàn Quốc. Nền tảng cũng được Tổ chức kiểm định KOLAS chứng nhận về chất lượng kỹ thuật và nhận phản hồi tích cực từ người dùng về độ chính xác và tính dễ sử dụng.

Trên đà thành công đó, BNV Solution đang mở rộng sang Việt Nam và Đông Nam Á, thông qua chương trình hợp tác NINIC- NIC. Doanh nghiệp đặt mục tiêu triển khai các dự án thử nghiệm, chương trình đào tạo AI, đồng thời nội địa hóa DuoCodi phù hợp với chương trình giáo dục và ngôn ngữ Việt Nam.

Các tính năng DuoCodi cá nhân hóa học tập và tối ưu hiệu quả giảng dạy bằng AI.

Việt Nam - trung tâm chiến lược trong tầm nhìn khu vực

Theo ông Dean Park, Việt Nam đang trở thành một trong những quốc gia có tốc độ chuyển đổi số nhanh nhất châu Á, với hơn 100 triệu dân, trong đó hơn một nửa dân số dưới 35 tuổi - điều kiện lý tưởng để phát triển giáo dục AI và công nghệ số.

“Việt Nam có tiềm năng to lớn để trở thành trung tâm đào tạo nhân tài AI của khu vực. Chúng tôi mong muốn cùng Việt Nam xây dựng một hệ sinh thái học tập thông minh, bền vững và mang tính toàn cầu”, ông Park khẳng định.

Thông qua Diễn đàn Số Việt Nam - Hàn Quốc 2025, BNV Solution kỳ vọng hợp tác với các trường đại học, startup công nghệ, trung tâm đào tạo và cơ quan nhà nước, thúc đẩy giáo dục AI toàn diện và nâng cao năng lực giảng dạy công nghệ tại Việt Nam.

Sự kiện DuoCodi Experience Day tại Hà Nội giới thiệu nền tảng học lập trình ứng dụng AI của BNV Solution.

Tầm nhìn 5 năm: Việt Nam - trung tâm đổi mới của BNV Solution

Từ 2025- 2030, BNV Solution đặt mục tiêu biến Việt Nam thành trung tâm nghiên cứu và đổi mới giáo dục AI tại Đông Nam Á. Công ty sẽ nội địa hóa nền tảng DuoCodi, đào tạo giáo viên và thành lập văn phòng R&D tại Việt Nam. Ông Dean Park nhấn mạnh: “Sự kết hợp giữa công nghệ AI tiên tiến của Hàn Quốc và tinh thần sáng tạo của người Việt Nam sẽ thúc đẩy nền giáo dục tương lai nhân văn và bền vững.”