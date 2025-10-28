Saltlux dự kiến phát triển nền tảng AI làm hạ tầng tri thức cho Việt Nam

(VTC News) -

Từ tầm nhìn “ngôn ngữ chung giữa người và máy” đến tập đoàn AI hàng đầu Hàn Quốc

Ra đời đầu những năm 2000 tại Seoul, Saltlux Inc. là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI và dữ liệu lớn tại Hàn Quốc. Sau hơn hai thập kỷ phát triển, tập đoàn niêm yết trên sàn KOSDAQ này khẳng định vị thế hàng đầu trong việc ứng dụng AI vào đời sống, với mạng lưới hơn 2.000 khách hàng trên toàn cầu, bao gồm các tập đoàn như Samsung, Hyundai, BMW, ANA Airlines cùng nhiều cơ quan chính phủ Hàn Quốc.

Giao diện nền tảng Goover – trợ lý nghiên cứu AI do Saltlux phát triển.

Năm 2018, Saltlux thành lập công ty con Saltlux Technology JSC tại Hà Nội, đặt nền móng cho hành trình mở rộng tại Đông Nam Á. Ở Việt Nam, Saltlux nhanh chóng khẳng định vị thế là đơn vị tiên phong trong các lĩnh vực AI hội thoại, phân tích dữ liệu lớn, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và dịch vụ tri thức đa ngôn ngữ - những trụ cột quan trọng trong quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Goover - trợ lý nghiên cứu AI thông minh dành cho thời đại dữ liệu

Tại Diễn đàn Số Việt Nam - Hàn Quốc 2025, Saltlux sẽ giới thiệu Goover, nền tảng trợ lý nghiên cứu thông minh được thiết kế để giúp người dùng tạo ra báo cáo chuyên sâu chỉ bằng các câu hỏi tự nhiên.

Goover không chỉ là một công cụ hỏi - đáp, mà là hệ thống phân tích và tổng hợp tri thức toàn diện. Nhờ kết hợp các mô hình ngôn ngữ lớn với công nghệ RAG - Retrieval Augmented Generation, Goover cung cấp câu trả lời có căn cứ, chính xác và được trích dẫn nguồn. Chỉ trong vài phút, người dùng có thể tạo ra báo cáo hàng chục trang với hàng trăm tài liệu tham chiếu.

Không dừng lại ở đó, Goover còn sở hữu khả năng theo dõi, thu thập và cập nhật dữ liệu thời gian thực. Các tác tử thông minh như Browser Agent giúp phân tích tài liệu khi duyệt web, Scrape Agent thu thập dữ liệu từ mạng xã hội, email và drive, trong khi Company Briefing tự động tổng hợp tin tức, tài chính, cảm xúc và thông tin nhân sự doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Tuấn Quang, CEO Saltlux Technology: “Goover ra đời để thay thế quy trình nghiên cứu thủ công tốn hàng giờ bằng một hệ thống tự động, chính xác và đáng tin cậy. Chúng tôi muốn mang đến cho các doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu và chính phủ Việt Nam công cụ khai thác dữ liệu nhanh - sâu - chuẩn xác hơn”.

Năng lực công nghệ 20 năm - nền tảng cho giải pháp AI “Made by Saltlux”

Saltlux là một trong số ít tập đoàn tại châu Á tự phát triển toàn bộ nền tảng AI và Big Data, bao gồm tìm kiếm ngữ nghĩa, đồ thị tri thức, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và trí tuệ hội thoại. Việc không phụ thuộc vào công nghệ bên thứ ba giúp doanh nghiệp đảm bảo tính bảo mật, khả năng tùy biến cao và hiệu suất mạnh mẽ trong các ngôn ngữ châu Á - đặc biệt là tiếng Việt.

Nhờ nền tảng này, Saltlux đã trở thành đối tác tin cậy trong nhiều dự án quốc gia của Hàn Quốc như chính phủ điện tử, thành phố thông minh và hệ thống dữ liệu không gian công cộng. Trong giai đoạn 2018-2024, công ty liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu về chatbot chính phủ, phân tích VOC và hệ thống AI phân tích dữ liệu phi cấu trúc.

Ứng dụng Goover – trợ lý nghiên cứu AI thông minh do Saltlux phát triển.

Việt Nam - trung tâm chiến lược trong bản đồ mở rộng của Saltlux

Theo ông Nguyễn Tuấn Quang, Việt Nam hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành trung tâm AI của khu vực: Tốc độ chuyển đổi số nhanh, lực lượng nhân lực trẻ, và thị trường đang cần những giải pháp công nghệ có tính bản địa hóa cao.

“Việt Nam không chỉ là nơi ứng dụng công nghệ, mà là đối tác cùng đồng sáng tạo. Saltlux mong muốn hợp tác sâu với chính phủ, doanh nghiệp và giới nghiên cứu để cùng phát triển các giải pháp AI phục vụ xã hội”, ông Quang chia sẻ.

Tại Diễn đàn Số Hàn Quốc - Việt Nam 2025, Saltlux đặt mục tiêu mở rộng hợp tác với các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp viễn thông, tài chính, dịch vụ công, giáo dục và các viện nghiên cứu. Doanh nghiệp kỳ vọng sẽ triển khai những dự án mẫu trong năm 2025, qua đó chứng minh hiệu quả của hệ thống Goover và các nền tảng AI trong môi trường thực tế Việt Nam.

Giao diện nền tảng Goover – trợ lý nghiên cứu AI thông minh của Saltlux.

Sự xuất hiện của Saltlux tại Diễn đàn Số Hàn Quốc - Việt Nam 2025 không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại, mà là tuyên ngôn về hợp tác công nghệ bền vững giữa hai quốc gia.