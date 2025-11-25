Công nghệ 25/11: Anthropic ra mắt Opus 4.5, Malaysia siết chặt mạng xã hội

(VTC News) -

Anthropic ra mắt Opus 4.5 với tích hợp Chrome và Excel

Anthropic vừa công bố Opus 4.5, phiên bản mới nhất trong dòng mô hình 4.5, sau Sonnet và Haiku. Đây là bản nâng cấp mạnh mẽ với hiệu suất vượt trội trên nhiều bộ kiểm thử, đặc biệt là các bài toán lập trình và sử dụng công cụ.

Điểm nổi bật là Opus 4.5 trở thành mô hình đầu tiên đạt trên 80% ở SWE-Bench verified, một chuẩn đánh giá uy tín trong lĩnh vực lập trình. Ngoài ra, Anthropic cũng nhấn mạnh khả năng sử dụng máy tính và bảng tính của mô hình này.

Claude Opus 4.5 sẽ là đối thủ của Gemini 3.0. (Nguồn: Getty Images)

Cùng với Opus 4.5, Anthropic chính thức mở rộng các sản phẩm Claude for Chrome và Claude for Excel. Tiện ích Chrome sẽ dành cho người dùng gói Max, trong khi phiên bản Excel sẽ có mặt cho Max, Team và Enterprise.

Một cải tiến quan trọng khác là quản lý bộ nhớ dài hạn, giúp nâng cao chất lượng xử lý ngữ cảnh dài. Tính năng “endless chat” mới cho phép hội thoại không bị gián đoạn khi mô hình đạt giới hạn ngữ cảnh, bằng cách nén lại bộ nhớ mà không báo cho người dùng.

Tuy nhiên, Opus 4.5 sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với các mô hình tiên phong khác vừa ra mắt, gồm GPT 5.1 của OpenAI và Gemini 3 của Google.

AWS chi 50 tỷ USD xây dựng hạ tầng AI cho chính phủ Mỹ

Amazon Web Services (AWS) vừa công bố khoản đầu tư 50 tỷ USD để xây dựng hạ tầng điện toán hiệu năng cao dành riêng cho các cơ quan chính phủ Mỹ.

Dự án này sẽ bổ sung 1,3 gigawatt năng lực tính toán, mở rộng khả năng truy cập của các cơ quan liên bang vào các dịch vụ AI của AWS như Amazon SageMaker, Bedrock, công cụ tùy chỉnh mô hình, triển khai mô hình, cùng chatbot Claude của Anthropic.

Theo CEO AWS Matt Garman, khoản đầu tư này sẽ giúp các cơ quan chính phủ vượt qua rào cản công nghệ, tăng tốc các nhiệm vụ quan trọng từ an ninh mạng đến nghiên cứu thuốc, đồng thời đưa Mỹ vào vị thế dẫn đầu trong kỷ nguyên AI.

AWS dự kiến sẽ bắt đầu xây dựng các trung tâm dữ liệu vào năm 2026. Đây là bước tiếp nối sau nhiều năm hợp tác với chính phủ Mỹ, từ việc ra mắt AWS Top Secret-East năm 2014 đến AWS Secret Region năm 2017, phục vụ các khối lượng công việc phân loại.

Malaysia cấm trẻ em dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội từ năm 2026

Malaysia vừa thông qua kế hoạch cấm trẻ em dưới 16 tuổi sở hữu tài khoản mạng xã hội bắt đầu từ năm 2026. Đây là một phần trong nỗ lực bảo vệ thanh thiếu niên khỏi các nguy cơ trực tuyến như bắt nạt mạng, lừa đảo và xâm hại tình dục.

Bộ trưởng Truyền thông Fahmi Fadzil cho biết chính phủ đang nghiên cứu mô hình của Australia và các quốc gia châu Âu, đồng thời xem xét áp dụng xác minh điện tử bằng thẻ căn cước hoặc hộ chiếu để kiểm tra độ tuổi người dùng.

Trẻ em sử dụng mạng xã hội. (Nguồn: Getty Images)

Từ đầu năm nay, các nền tảng mạng xã hội có trên 8 triệu người dùng tại Malaysia đã buộc phải xin giấy phép hoạt động. Những nền tảng được cấp phép phải triển khai cơ chế xác minh tuổi, biện pháp an toàn nội dung và quy định minh bạch.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Australia đã trở thành quốc gia đầu tiên ban hành luật cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội, có hiệu lực từ tháng 12/2025. Đan Mạch và Na Uy cũng đang xem xét các quy định tương tự, đặt ra độ tuổi tối thiểu từ 15 trở lên.