Sản phẩm của Việt Nam lần đầu đạt chuẩn quốc tế cao nhất về mô phỏng hàng hải

(VTC News) -

Viettel High Tech vừa công bố hệ thống mô phỏng huấn luyện hàng hải đạt chuẩn quốc tế cao nhất (Class A) do tổ chức DNV chứng nhận. Đây là lần đầu tiên một đơn vị tại Việt Nam sở hữu công nghệ mô phỏng buồng lái tàu biển đạt chuẩn toàn cầu.

Hệ thống mô phỏng huấn luyện hàng hải do Viettel High Tech phát triển. (Nguồn: Viettel)

Hệ thống mô phỏng của Viettel High Tech được thiết kế như một buồng điều khiển tàu biển hoàn chỉnh trong môi trường số, tái hiện chân thực toàn bộ thao tác và phản ứng của tàu khi vận hành. Học viên có thể thực hành điều khiển trong nhiều điều kiện phức tạp như thời tiết xấu, dòng chảy mạnh, tầm nhìn hạn chế hay các tình huống sự cố mà việc huấn luyện trên tàu thật rất khó hoặc không thể tái hiện.

Nhờ khả năng mô phỏng toàn diện và mức độ chân thực cao, hệ thống của Viettel vượt qua toàn bộ các cấp độ đánh giá của DNV và được xếp vào mức Class A – mức cao nhất trong 5 cấp độ theo tiêu chuẩn DNV-ST-0033.

Chứng nhận này khẳng định sản phẩm của Việt Nam đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe về độ chính xác, độ chân thực và an toàn theo chuẩn quốc tế, vốn là những yêu cầu then chốt khi đào tạo thuyền viên, sĩ quan và người vận hành tàu biển. Đồng thời, đây là điều kiện để Việt Nam giảm phụ thuộc vào cơ sở nước ngoài và tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế đang tăng trưởng mạnh.

Hệ thống mô phỏng của Viettel High Tech được thiết kế như một buồng điều khiển tàu biển hoàn chỉnh, tái hiện chân thực toàn bộ thao tác và phản ứng của tàu khi vận hành. (Nguồn: Viettel)

Việc đạt chuẩn quốc tế giúp Việt Nam trở thành một trong số ít quốc gia châu Á có khả năng tự nghiên cứu và phát triển công nghệ mô phỏng hàng hải tiên tiến, cùng với các nước như Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc và Ấn Độ. DNV là tổ chức đăng kiểm và đánh giá hàng hải uy tín hàng đầu thế giới, được thành lập từ năm 1864 tại Na Uy, hoạt động tại hơn 100 quốc gia và giữ vai trò thiết lập các chuẩn mực kỹ thuật trong lĩnh vực hàng hải, năng lượng và công nghiệp nặng.