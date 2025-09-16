CEO VNG: 'Lợi nhuận là then chốt nhưng cần tiếp cận theo từng giai đoạn thực tế'

(VTC News) -

Đây là chia sẻ được ông Kelly Wong đưa ra tại Diễn đàn PE-VC châu Á do DealStreetAsia tổ chức ngày 11/9 tại Singapore. Trong phiên thảo luận “Enterprise corner – Of balancing runway, bottom line and ambitions”, ông Kelly đã cùng các diễn giả quốc tế bàn về cách doanh nghiệp cân bằng giữa tăng trưởng và lợi nhuận, giữa vốn duy trì hoạt động với quyết định mở rộng đầu tư. Đây luôn là bài toán hóc búa với mọi doanh nghiệp, đặc biệt là khi xu hướng ngành đang có nhiều biến động.

“Chúng tôi giống như một startup 20 năm tuổi — đã vượt qua giai đoạn chỉ có thể viện lý do ‘tăng trưởng bằng mọi giá’. Chất lượng doanh thu và chất lượng lợi nhuận là yếu tố sống còn, nhưng khả năng mở rộng cũng quan trọng không kém”.

Ông Kelly Wong, Tổng giám đốc VNG, tại sự kiện.

Với VNG, cách tiếp cận then chốt là luôn thực tế và kỷ luật: Mở rộng hay đầu tư thì cũng luôn cần đặt ra mốc thời gian rõ ràng, đảm bảo mọi khoản đầu tư đều có thể chứng minh được tính khả thi, nâng tầm quy mô và có lãi trong vòng ba năm.

Hiện nay, VNG tập trung ở bốn mảng kinh doanh lõi gồm: Trò chơi trực tuyến, nền tảng kết nối, fintech và doanh nghiệp số. Ông Kelly cho biết, ở cấp độ tập đoàn, VNG tập trung vào lợi nhuận như một thước đo hiệu quả, cũng như chính là cam kết với các cổ đông. Tuy nhiên, từng mảng kinh doanh tại VNG sẽ có mức độ ưu tiên khác nhau cho mục tiêu lợi nhuận, tùy theo từng giai đoạn phát triển của sản phẩm.

Khi được hỏi về định hướng đầu tư, ông Kelly cho rằng hai yếu tố tác động trực tiếp đến chiến lược của VNG chính là xu hướng người dùng và các xu hướng công nghệ dài hạn.

“Chúng tôi luôn tập trung vào những gì người dùng thật sự coi trọng — từ nội dung, tính năng cho đến công cụ, đồng thời theo dõi sát các xu hướng dài hạn.

AI là một trong những xu hướng có thể thay đổi căn bản cách con người làm việc và sinh sống, cũng như cách thế giới này vận hành. Đây cũng là làn sóng công nghệ lớn thứ tư, sau máy tính, di động và smartphone. Hiện tại, VNG cũng đang tích cực tích hợp các công cụ AI vào quy trình làm việc để cải thiện năng lực và hiệu quả.

Dù vậy, chúng tôi cần tập trung vào người dùng thực sự quan tâm điều gì và xu hướng công nghệ nào có thể mang lại giá trị bền vững cho họ”, ông Kelly nhấn mạnh.

Các khách mời cùng chia sẻ trong phiên thảo luận “Enterprise corner – Of balancing runway, bottom line and ambitions”.

Bên cạnh phiên thảo luận của ông Kelly Wong, trong khuôn khổ sự kiện, tại phiên thảo luận “The Next Frontier for SE Asia’s Fintechs: Who is built to last?”, ông Trần Bá Khôi Nguyên, Chủ tịch Zalopay, cũng đã chia sẻ về cách doanh nghiệp hiện thực hóa triết lý “building to last” (xây dựng để trường tồn).

Ông Nguyên cho biết, sau 7 năm hoạt động, Zalopay đã phát triển từ một ví điện tử đơn thuần trở thành nền tảng tài chính mở với hơn 16 triệu người dùng, cung cấp đa dạng danh mục dịch vụ với các sản phẩm về thanh toán, tiết kiệm và cho vay.

“Lý do chúng tôi có thể tiếp tục “sống sót” qua từng năm là vì chúng tôi muốn xây dựng những sản phẩm mà người dùng yêu thích. Tình cảm yêu thích sản phẩm không thể mua bằng tiền, mà chỉ có được khi người dùng thực sự muốn quay lại”.

Phiên thảo luận “The Next Frontier for SE Asia’s Fintechs: Who is built to last?”.

Theo ông Nguyên, chỉ số định hướng cốt lõi của Zalopay không phải là tổng giá trị giao dịch hay doanh thu, mà là tỷ lệ giữ chân người dùng.

“Chúng tôi đánh giá tỷ lệ không chỉ đơn thuần là tần suất quay lại, mà là việc người dùng có còn tiếp tục dùng sản phẩm khi không có khuyến mãi hay ưu đãi. Với chúng tôi, đó mới là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy đang xây dựng sản phẩm mà người dùng thực sự yêu thích và sẵn sàng trả tiền.”

Ngoài sản phẩm, ông Nguyên cho rằng việc tăng hợp tác cũng là yếu tố giúp doanh nghiệp hoạt động bền vững. Thay vì coi ngân hàng là “đối thủ”, Zalopay chủ động hợp tác với họ nhằm mở rộng người dùng và thị trường: “Tôi tin rằng fintech ở Việt Nam vẫn ở giai đoạn sơ khai, và đây chính là cách nhanh nhất để cùng nhau phát triển”.