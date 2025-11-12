30 năm Samsung tại Việt Nam: Từ sản xuất đến kiến tạo công nghệ

Từ nhà máy sản xuất tivi đầu tiên năm 1995, Samsung trải qua 3 thập niên gắn bó và phát triển tại Việt Nam, trở thành nhà đầu tư FDI lớn nhất với tổng vốn hơn 23,2 tỷ USD tính đến cuối năm 2024.

Đây không chỉ là câu chuyện sản xuất, mà còn là minh chứng cho chiến lược dài hạn của tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới trong việc đồng hành cùng Việt Nam kiến tạo tương lai số và phát triển bền vững.

Samsung xây dựng Trung tâm R&D lớn nhất Đông Nam Á tại Hà Nội, đồng thời vận hành các nhà máy sản xuất quy mô lớn ở Bắc Ninh và Thái Nguyên. (Nguồn: Samsung)

Từ sản xuất đến kiến tạo công nghệ

Hiện nay, Samsung vận hành 6 nhà máy sản xuất hiện đại cùng hệ thống văn phòng bán hàng và marketing trải dài khắp Việt Nam. Các nhà máy này đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là sản xuất thiết bị di động Galaxy – với hơn 2,35 tỷ sản phẩm xuất xưởng từ Việt Nam.

Riêng trong lĩnh vực xuất khẩu, Samsung đóng góp tỷ trọng lớn vào kim ngạch quốc gia, trở thành một trong những doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu tại Việt Nam. Năm 2024, 6 nhà máy Samsung tại Việt Nam ghi nhận doanh thu 62,5 tỷ USD và kim ngạch xuất khẩu đạt 54,4 tỷ USD.

Những con số ấn tượng này không chỉ khẳng định vị thế của doanh nghiệp FDI lớn nhất tại Việt Nam, mà còn cho thấy tầm ảnh hưởng sâu rộng khi đóng góp khoảng 13,12% GDP, chiếm 13,4% tổng kim ngạch xuất khẩu quốc gia trong năm.

Năm 2022, Samsung khánh thành Trung tâm R&D lớn nhất Đông Nam Á tại Hà Nội, đánh dấu bước chuyển mình từ nhà sản xuất sang trung tâm đổi mới công nghệ. Tại đây, hàng nghìn kỹ sư Việt Nam đang trực tiếp tham gia các dự án phát triển phần mềm, AI và giải pháp tích hợp cho hệ sinh thái Galaxy.

Samsung cũng triển khai các chương trình đào tạo như Solve for Tomorrow và Innovation Campus, góp phần xây dựng nguồn nhân lực công nghệ cao cho Việt Nam.

Dây chuyền sản xuất điện thoại thông minh của Samsung tại các nhà máy ở tỉnh Bắc Ninh và Thái Nguyên. (Nguồn: Samsung)

Đồng hành vì tương lai bền vững

Không chỉ tập trung vào kinh doanh, Samsung còn tiên phong trong các hoạt động vì cộng đồng và môi trường. Tập đoàn cam kết trung hòa carbon, mở rộng sử dụng năng lượng tái tạo, giảm phát thải trong toàn bộ chuỗi sản xuất và hợp tác với Chính phủ để thúc đẩy chuyển đổi số.

Các chương trình giáo dục STEM, hỗ trợ doanh nghiệp địa phương và phát triển nhân tài là minh chứng cho chiến lược phát triển bền vững của Samsung tại Việt Nam.

Từ một quyết định đầu tư chiến lược cách đây 3 thập kỷ, Samsung trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình phát triển công nghệ của Việt Nam, đưa doanh nghiệp này không chỉ là nhà sản xuất, mà còn là đối tác đổi mới, đồng sáng tạo và kiến tạo tương lai số.