Công nghệ 21/8: Ra mắt Pixel 10 Pro Fold – điện thoại gập đầu tiên của Google

(VTC News) -

Google ra mắt điện thoại gập đầu tiên Pixel 10 Pro Fold

Tại sự kiện “Made by Google” ngày 20/8, Google chính thức giới thiệu Pixel 10 Pro Fold với mức giá khởi điểm $1.799 tại Mỹ. Đây được xem là mẫu điện thoại gập thông minh, bền bỉ và tiên tiến nhất mà Google từng sản xuất.

Pixel 10 Pro Fold sở hữu màn hình ngoài 6.4 inch và màn hình trong OLED 8 inch, cả hai đều đạt độ sáng lên tới 3.000 nits. Bản lề mới không dùng bánh răng, nhỏ gọn hơn và có khả năng chịu gập gấp đôi so với thế hệ trước. Đặc biệt, đây là điện thoại gập đầu tiên đạt chuẩn IP68 – chống nước và bụi.

Mẫu điện thoại Pixel 10 Pro Fold màu xanh ngọc bích. (Nguồn: Google)

Máy được trang bị chip Tensor G5 do TSMC sản xuất trên tiến trình 3nm, kết hợp với RAM 16GB và bộ nhớ lên tới 1TB. Viên pin 5.015mAh hỗ trợ sạc nhanh 30W và sạc không dây chuẩn Qi2. Google cũng giới thiệu phụ kiện Pixelsnap tương thích với hệ thống sạc này.

Pixel 10 Pro Fold tích hợp hàng loạt công cụ AI như Magic Cue (gợi ý theo ngữ cảnh khi trò chuyện), dịch thời gian thực, ứng dụng nhật ký thông minh và hướng dẫn chụp ảnh bằng AI. Điện thoại mới của Google sẽ có hai màu đá mặt trăng và xanh ngọc bích. Tại châu Âu, giá khởi điểm là €1.899. Máy sẽ mở bán chính thức từ ngày 9/10.

DeepSeek cập nhật mô hình V3.1 nhưng “biến mất” R1

Ngày 20/8, startup AI Trung Quốc DeepSeek đã âm thầm tung ra bản cập nhật V3.1 cho mô hình nền tảng của mình. Tuy nhiên, điều gây chú ý hơn cả là việc công ty đã gỡ bỏ mọi đề cập đến mô hình suy luận R1 khỏi chatbot, làm dấy lên nghi vấn về số phận của mô hình R2 – vốn được kỳ vọng là bước tiến tiếp theo trong dòng sản phẩm AI của họ.

Thông tin về bản cập nhật V3.1 chỉ được chia sẻ trong một nhóm người dùng trên WeChat, thay vì công bố rộng rãi trên các kênh truyền thông chính thức như tài khoản X (Twitter) của công ty. Điều này khiến giới quan sát đặt câu hỏi về chiến lược truyền thông và định hướng phát triển của DeepSeek.

Logo DeepSeek. (Ảnh minh họa)

Bản cập nhật V3.1 mở rộng “context window” lên tới 128.000 token – tương đương khoảng 300 trang sách. Điều này cho phép mô hình xử lý và ghi nhớ lượng thông tin lớn hơn trong quá trình tương tác với người dùng, giúp cải thiện khả năng hiểu ngữ cảnh và phản hồi chính xác hơn.

Việc không nhắc đến R1 và chưa có dấu hiệu nào về mô hình R2 khiến nhiều người suy đoán rằng DeepSeek có thể đang thay đổi hướng nghiên cứu, hoặc gặp khó khăn trong việc phát triển thế hệ tiếp theo. Trong khi các đối thủ như Baidu và Zhipu AI liên tục ra mắt mô hình mới, DeepSeek lại tỏ ra khá im ắng trong những tháng gần đây.

Ấn Độ cấm trò chơi ăn tiền thật

Ngày 20/8, Hạ viện Ấn Độ thông qua dự luật mang tên “Thúc đẩy và Quản lý Trò chơi Trực tuyến 2025”. Luật này cấm hoàn toàn các trò chơi trực tuyến có yếu tố tiền thật, bất kể dựa trên kỹ năng hay may rủi. Mục tiêu là bảo vệ xã hội khỏi những hệ lụy tài chính và tâm lý do các trò chơi này gây ra.

Theo luật mới, bất kỳ ai cung cấp trò chơi ăn tiền thật có thể bị phạt tù lên tới 3 năm hoặc phạt tiền ₹10 triệu (khoảng 115.000 USD). Các ngân hàng và tổ chức tài chính cũng bị cấm xử lý giao dịch liên quan. Người nổi tiếng quảng bá các trò chơi này có thể bị phạt tù 2 năm hoặc phạt tiền ₹5 triệu ( khoảng 57.000 USD).

Một trò chơi trực tuyến ăn tiền thật tại Ấn Độ. (Nguồn: Techcrunch)

Các tổ chức đại diện cho ngành game như Dream Sports, MPL, WinZO và Nazara Technologies đã gửi thư khẩn cấp tới Thủ tướng Narendra Modi, cảnh báo rằng luật sẽ khiến hơn 400 công ty đóng cửa và mất hơn 200.000 việc làm. Họ cho rằng luật sẽ đẩy người chơi sang các nền tảng cờ bạc bất hợp pháp ở nước ngoài.

Một số chuyên gia pháp lý cho rằng luật vi phạm Điều 19(1)(g) của Hiến pháp Ấn Độ, vốn bảo đảm quyền hành nghề. Họ lo ngại rằng luật sẽ phá hủy các công ty tuân thủ pháp luật trong nước, trong khi không xử lý được các nền tảng cờ bạc nước ngoài vốn gây ra phần lớn thiệt hại.