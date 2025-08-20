Công nghệ 20/8: Chính phủ Mỹ muốn sở hữu 10% cổ phần Intel

(VTC News) -

Chính phủ Mỹ muốn sở hữu 10% cổ phần Intel

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick xác nhận rằng chính phủ đang đàm phán để chuyển các khoản trợ cấp liên bang thành cổ phần không có quyền biểu quyết trong Intel. Nếu thành công, Mỹ sẽ trở thành một trong những cổ đông lớn nhất của hãng chip này.

Dù không có quyền biểu quyết, việc trở thành cổ đông lớn giúp chính phủ có vị thế để thúc đẩy các chính sách ưu tiên sản xuất nội địa, bảo vệ chuỗi cung ứng và hỗ trợ an ninh quốc gia. Thay vì chỉ cấp tiền không hoàn lại, việc đầu tư dưới dạng cổ phần giúp chính phủ có thể thu hồi vốn hoặc hưởng lợi nếu Intel phục hồi và tăng trưởng.

Trụ sở Intel tại Santa Clara, Mỹ. (Nguồn: AP)

Tập đoàn công nghệ Nhật Bản SoftBank công bố kế hoạch mua 2% cổ phần Intel với giá 23 USD/cổ phiếu, thấp hơn một chút so với giá thị trường. Thông tin này đã khiến cổ phiếu Intel tăng gần 7%, đóng cửa ở mức 25,31 USD.

Ban đầu, Tổng thống Trump yêu cầu CEO Intel Lip-Bu Tan từ chức do lo ngại về các khoản đầu tư của ông vào các công ty chip Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi Tan cam kết trung thành với Mỹ và gặp mặt trực tiếp tại Nhà Trắng, Trump đã thay đổi quan điểm và ca ngợi ông là người có “câu chuyện tuyệt vời”.

Cả chính quyền Trump và Biden đều đặt mục tiêu tăng cường sản xuất chip trong nước. Dưới thời Biden, Intel đã nhận được 2,2 tỷ USD từ chương trình CHIPS Act, nhưng tiến độ xây dựng nhà máy vẫn chậm chạp.

Apple sản xuất toàn bộ iPhone 17 tại Ấn Độ

Lần đầu tiên, Apple sẽ sản xuất cả bốn mẫu iPhone 17 tại Ấn Độ và xuất khẩu trực tiếp sang Mỹ ngay từ thời điểm ra mắt.

Việc này diễn ra trong bối cảnh Apple mở rộng sản xuất tại 5 nhà máy ở Ấn Độ, bao gồm 2 cơ sở mới. Tập đoàn Tata sẽ chiếm tới 50% sản lượng iPhone tại Ấn Độ trong hai năm tới.

Dù chính quyền Trump từng đe dọa áp thuế lên iPhone sản xuất ở nước ngoài, Apple vẫn tránh được thuế với hàng nhập từ Ấn Độ. Đồng thời, hãng cam kết đầu tư thêm 100 tỷ USD vào sản xuất tại Mỹ.

Nhiều mẫu iPhone vẫn sẽ được sản xuất tại Ấn Độ trong thời gian tới. (Nguồn: Endgadget)

Huawei công bố chip Kirin 9020 trong điện thoại 5G

Huawei vừa chính thức xác nhận rằng dòng điện thoại Pura 80 mới của họ được trang bị chip Kirin 9020 – một hệ thống vi xử lý (SoC) do công ty con HiSilicon thiết kế. Đây là lần đầu tiên sau khoảng 5 năm, Huawei công khai thông tin về chip xử lý tiên tiến của mình, vốn từng bị che giấu do các lệnh trừng phạt từ Mỹ.

Chip Kirin 9020 trên điện thoại của Huawei. (Nguồn: Huawei)

Tên chip Kirin 9020 xuất hiện rõ ràng trong các ảnh chụp màn hình được chia sẻ bởi người dùng Pura 80 sau khi thiết bị được cập nhật phần mềm. Trước đó, thông tin về chip trong các mẫu điện thoại như Mate 60 Pro và Mate 70 chỉ được biết đến thông qua các phân tích mổ xẻ từ bên thứ ba, mà không có xác nhận chính thức từ Huawei.

Việc Huawei công khai chip Kirin mới cho thấy hãng đã đạt được bước tiến đáng kể trong việc phát triển công nghệ bán dẫn nội địa, bất chấp các hạn chế nghiêm ngặt từ phía Mỹ. Đây là dấu hiệu cho thấy Huawei đang dần phục hồi vị thế trong ngành công nghệ cao, đặc biệt là mảng smartphone 5G.