Công nghệ 21/2: Apple thử nghiệm kính thông minh với camera kép

(VTC News) -

Apple thử nghiệm kính thông minh với camera kép

Apple đang tăng tốc phát triển kính thông minh, một dự án được đồn đoán từ lâu và các nguyên mẫu mới cho thấy đây sẽ là sản phẩm mang tính đột phá. Điểm nổi bật nhất là việc tích hợp hệ thống camera kép - hiếm thấy trên các thiết bị đeo mắt dành cho người tiêu dùng. Camera này hứa hẹn hỗ trợ khả năng nhận diện chiều sâu, quét môi trường và hiểu ngữ cảnh thực tế, phục vụ cho thế hệ tính năng AI mới của Apple.

Thiết kế của kính hướng đến phong cách thời trang cao cấp, với khung kim loại và kính sang trọng, gợi nhớ đến các phiên bản Apple Watch cao cấp. Khác với Vision Pro, sản phẩm này được định hình như một thiết bị nhẹ nhàng, có thể đeo cả ngày, mang AI vào đời sống thường nhật mà không tạo cảm giác cồng kềnh.

Ảnh minh họa: Mô phỏng kính thông minh Apple. (Nguồn: Gemini AI)

Chiếc kính thông minh này cũng nằm trong chiến lược rộng hơn của Apple nhằm xây dựng hệ sinh thái thiết bị AI đeo được. Song song với kính, Apple đang thử nghiệm AirPods gắn camera và thiết bị đeo dạng mặt dây chuyền, tất cả phối hợp để tăng cường khả năng nhận biết môi trường và nâng cao sự thông minh ngữ cảnh của Siri.

Nếu thành công, kính thông minh sẽ mở ra trải nghiệm mới cho người dùng: dịch thuật thời gian thực, nhận diện vật thể, ghi chú rảnh tay, chỉ dẫn điều hướng và hỗ trợ tiếp cận cho người khuyết tật - tất cả diễn ra tự nhiên qua tầm nhìn của người đeo. Đây có thể là bước đi quan trọng trong lộ trình của Apple, khi smartphone tăng trưởng chậm lại và wearables trở thành trụ cột doanh thu mới.

OpenAI bước vào lĩnh vực thiết bị AI

Theo Reuters, OpenAI hiện có hơn 200 nhân sự đang phát triển một loạt thiết bị phần cứng tích hợp trí tuệ nhân tạo. Sản phẩm đầu tiên dự kiến sẽ là loa thông minh, với mức giá khoảng 200-300 USD. Thiết bị này được cho là sẽ có camera để thu thập thông tin về người dùng và môi trường xung quanh, nhưng phải đến tháng 2/2027 mới có thể ra mắt.

Ngoài loa thông minh, OpenAI còn lên kế hoạch phát triển kính thông minh và đèn thông minh, tuy nhiên các sản phẩm này sẽ cần thêm vài năm nữa mới sẵn sàng sản xuất hàng loạt. Kính thông minh, chẳng hạn, được dự đoán sẽ không thể ra mắt trước năm 2028.

Động thái này diễn ra sau khi OpenAI chi 6,5 tỷ USD để mua lại startup io Products của cựu nhà thiết kế Apple Jony Ive. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm tận dụng nhu cầu ngày càng tăng đối với thiết bị AI và công nghệ thực tế tăng cường.

Thị trường thiết bị AI đang trở nên cạnh tranh khốc liệt, với Meta đã thành công cùng kính Ray-Ban thông minh, trong khi Apple và Google cũng được cho là đang phát triển sản phẩm tương tự. Sự tham gia của OpenAI hứa hẹn sẽ làm nóng thêm cuộc đua công nghệ này.

Google Gemini Pro tiếp tục phá kỷ lục benchmark

Google vừa công bố rằng mô hình trí tuệ nhân tạo mới nhất của họ - Gemini Pro - một lần nữa đạt điểm số benchmark cao nhất trong ngành. Đây là lần thứ hai liên tiếp Gemini Pro vượt qua các đối thủ, khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực AI tạo sinh.

Theo báo cáo, Gemini Pro đạt thành tích vượt trội ở nhiều bài kiểm tra chuẩn, bao gồm khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên, lập luận logic và giải quyết các tác vụ phức tạp. Những kết quả này cho thấy mô hình không chỉ mạnh về tốc độ mà còn có độ chính xác cao hơn so với các hệ thống AI khác.

Giao diện nâng cấp Gemini - bước tiến mới của Google trong cuộc đua AI. (Nguồn: Techcrunch)

Google nhấn mạnh rằng Gemini Pro được thiết kế để phục vụ nhiều ứng dụng thực tế, từ trợ lý ảo, phân tích dữ liệu cho đến hỗ trợ nghiên cứu khoa học. Thành công này cũng phản ánh chiến lược đầu tư mạnh mẽ của Google vào hạ tầng AI và việc tối ưu hóa mô hình để vừa hiệu quả vừa tiết kiệm năng lượng.

Sự kiện này tiếp tục làm nóng cuộc đua AI toàn cầu, khi các công ty công nghệ lớn đều đang cạnh tranh để đạt được những bước tiến vượt bậc trong khả năng xử lý và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.