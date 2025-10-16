Công nghệ 16/10: Việt Nam gia tăng ứng dụng công nghệ vào phòng chống thiên tai

(VTC News) -

Zalo và Bộ Nông nghiệp & Môi trường ký kết hợp tác phòng chống thiên tai

Ngày 15/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với Zalo nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ trong công tác phòng chống thiên tai tại Việt Nam. Sau 5 năm đồng hành, Zalo đã hỗ trợ gửi gần 1 tỷ tin nhắn cảnh báo thiên tai đến người dân cả nước, triển khai tính năng Zalo SOS kết nối cứu trợ khẩn cấp, và tích hợp tổng đài 112.

Bộ Nông nghiệp & Môi trường hợp tác cùng Zalo trong công tác phòng, chống thiên tai tại Việt Nam giai đoạn 2026 - 2028. (Nguồn: Zalo)

Trong những năm qua, Zalo đã triển khai tính năng Zalo SOS giúp người dân cập nhật trạng thái cũng như kết nối cứu trợ khẩn cấp trong thời điểm thiên tai bão lũ. Trong thời điểm bão Bualoi, tính năng Zalo SOS đã phát huy hiệu quả khi giúp hàng chục nghìn người dân tại miền Trung và miền Bắc cập nhật tình trạng và kết nối cứu trợ khẩn cấp. Nhiều người đã sử dụng tính năng “Yêu cầu hỗ trợ” để liên hệ trực tiếp với tổng đài 112, góp phần tăng cường khả năng ứng phó thiên tai một cách nhanh chóng và nhân văn.

Thỏa thuận mới kéo dài đến năm 2028, đánh dấu bước tiến trong chuyển đổi số quốc gia và cam kết phục vụ người dân hiệu quả hơn trong những thời điểm khẩn cấp.

Viettel Post khởi công Trung tâm Logistics Đà Nẵng

Ngày 15/10, Viettel Post chính thức khởi công Trung tâm Logistics Đà Nẵng tại KCN Liên Chiểu, với tổng vốn đầu tư hơn 722 tỷ đồng. Trung tâm sẽ trở thành mắt xích quan trọng kết nối sản xuất – bán lẻ – thương mại điện tử, hướng tới mô hình logistics xanh, số và hiệu quả, dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 trong năm 2026.

Hệ thống robot tự hành AGV vận chuyển bưu phẩm tại trung tâm logistics hiện đại. (Nguồn: Viettel)

Cấu trúc Trung tâm Logistics Đà Nẵng bao gồm ba khu vực chính: Kho phân phối dành cho hàng tiêu dùng, hàng mát và hàng lạnh; kho fulfillment chuyên xử lý và kiểm soát đơn hàng thương mại điện tử từ khâu nhập kho đến khi giao hàng; khu chia chọn tự động được trang bị dây chuyền Crossbelt Sorter với công suất lên đến 9.000 bưu phẩm mỗi giờ, kết hợp cùng hệ thống robot tự hành AGV nhằm tối ưu hóa luồng hàng và nâng cao hiệu suất vận hành.

Dự án tích hợp công nghệ tự động hóa, robot AGV và hệ thống quản trị thông minh, giúp rút ngắn 33% thời gian vận hành và tiết kiệm hàng trăm nghìn km vận chuyển mỗi tháng.

Xiaomi Renovation 2025: Cải tạo không gian sống bằng công nghệ vì tương lai cộng đồng

Xiaomi chính thức khởi động chiến dịch toàn cầu Xiaomi Renovation 2025 với chủ đề “Không gian Mơ ước vì Tương lai”, nhằm nâng cấp không gian sống và học tập bằng công nghệ thông minh. Chiến dịch năm nay tập trung hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Chiến dịch Xiaomi Renovation 2025 nhằm hỗ trợ các khu vực chịu thiên tai. (Nguồn: Xiaomi)

Năm nay, chiến dịch trở lại với định hướng mở rộng phạm vi ảnh hưởng, không chỉ dừng lại ở không gian nhà ở mà còn hướng đến các không gian học tập, sinh hoạt và cộng đồng – nơi công nghệ có thể góp phần thay đổi tích cực chất lượng cuộc sống con người.

Từ 10/10 đến 30/11/2025, người dùng có thể gửi bài dự thi chia sẻ câu chuyện truyền cảm hứng để có cơ hội nhận gói sản phẩm Xiaomi và hiện thực hóa không gian sống lý tưởng.