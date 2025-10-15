VNPT – Qualcomm tạo sân chơi kết nối thúc đẩy đổi mới sáng tạo

(VTC News) -

Chiều 14/10, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tập đoàn Qualcomm chính thức ra mắt Trung tâm Xuất sắc VNPT – Qualcomm (VQEC). Đây là trung tâm đầu tiên tại Việt Nam có khả năng tiếp cận và phát triển công nghệ lõi toàn cầu, đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị công nghệ số quốc tế.

Lãnh đạo cấp cao của VNPT, Qualcommvà các đại biểu nhấn nút khai trương Trung tâm Xuất sắc VNPT – Qualcomm. (Ảnh: VNPT)

VQEC sẽ tập trung vào phát triển thiết bị điện tử thông minh, thiết bị mạng và thiết bị điện toán AI, góp phần thực hiện tầm nhìn Việt Nam làm chủ công nghệ lõi, vươn ra chuỗi giá trị toàn cầu.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm cho biết, Trung tâm VQEC có ý nghĩa đặc biệt mở ra không gian mới phát triển hạ tầng số 5G/6G, cloud, trung tâm dữ liệu, từ đó, có những sản phẩm phục vụ hệ sinh thái make in Việt Nam.

Đây cũng là hạt nhân đổi mới sáng tạo quốc gia, kết nối giữa doanh nghiệp – nhà trường – viện nghiên cứu – startup công nghệ trong hệ sinh thái VQEC.

“Sự ra đời của Trung tâm Xuất sắc VNPT – Qualcomm (VQEC) đánh dấu một bước ngoặt chiến lược trong hành trình chuyển mình của VNPT trở thành Tập đoàn công nghệ (Techco) tiên phong của Việt Nam. Trung tâm sẽ là nơi hội tụ trí tuệ Việt Nam và tri thức toàn cầu, nơi các kỹ sư của VNPT và Qualcomm cùng sáng tạo ra các thiết bị điện tử thông minh, thiết bị mạng và điện toán AI, góp phần khẳng định năng lực làm chủ công nghệ lõi và đưa sản phẩm Make in Vietnam vươn tầm quốc tế”, Tổng Giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm nhấn mạnh.

Tổng Giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: VNPT)

Ông Akash Palkhiwala – Giám đốc Tài chính và Giám đốc Vận hành Toàn cầu (CFO & COO), Tập đoàn Qualcomm - cho biết: “Tại Trung tâm Xuất sắc VNPT - Qualcomm, chúng tôi sẽ tăng cường hợp tác, phát triển và thương mại hóa các sản phẩm và giải pháp tiên tiến, góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghệ của khu vực”.

Là đơn vị công nghệ chủ lực của Tập đoàn VNPT trong lĩnh vực công nghệ công nghiệp, VNPT Technology đảm nhiệm vai trò xây dựng và vận hành Trung tâm VQEC, hướng tới mục tiêu trở thành Authorized Design Center (Trung tâm Thiết kế Ủy quyền) của Qualcomm tại Việt Nam.

Trong chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2035, VNPT đặt trọng tâm vào ba trụ cột, gồm: Một là hạ tầng số hiện đại, an toàn và bền vững, bao gồm mạng 5G/6G, điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu và nền tảng kết nối thế hệ mới. Hai là, hệ sinh thái sản phẩm – dịch vụ số Make in Vietnam, phục vụ Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số. Ba là, công nghệ lõi do người Việt làm chủ, từ trí tuệ nhân tạo, IoT, điện toán biên đến công nghệ bán dẫn.