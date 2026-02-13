Công nghệ 13/2: Nhu cầu 5G dịp Tết Bính Ngọ dự báo tăng 5 lần

(VTC News) -

Nhu cầu 5G dịp Tết tăng cao

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa công bố chiến dịch cộng hưởng "Tết Vẹn Toàn" nhân dịp Tết. Đây là chương trình tri ân khách hàng với tổng giá trị khuyến mại hơn 30 tỷ đồng, áp dụng trên toàn hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ của Viettel.

Viettel Networks dự báo lưu lượng 5G trong khung giờ cao điểm dịp Tết Bính Ngọ tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước, đồng thời cao hơn 42% so với ngày thường. Không chỉ riêng 5G, tổng lưu lượng data (bao gồm cả 4G và 5G) trong ngày cao nhất cũng được dự kiến tăng khoảng 30%.

Bên cạnh việc đảm bảo hạ tầng mạng, Viettel Telecom triển khai gói cước đặc biệt TET26 cho 5 ngày sử dụng cùng với ưu đãi lưu lượng data và truyền hình.

Kỹ sư các nhà mạng sẵn sàng đảm bảo trải nghiệm 5G dịp Tết Bính Ngọ 2026. (Nguồn: Viettel)

Trong khi đó, Vinaphone cũng dành tặng hội viên miễn phí 2.026 MB data siêu tốc độ dịp Tết này. Theo đó, khách hàng có thể nhận ưu đãi theo hai cách: truy cập ứng dụng My VNPT hoặc soạn tin TET2026 gửi 9898.

Chương trình áp dụng từ nay đến hết 26/2, mang đến cơ hội gia tăng dung lượng truy cập internet trong giai đoạn cao điểm đầu năm.

Ngoài chương trình quà tặng data miễn phí, dịp Tết 2026 VinaPhone Plus còn bổ sung nhiều voucher 0 đồng cho hội viên. Các ưu đãi trải rộng từ ăn uống, mua sắm đến giải trí, giúp khách hàng có thêm lựa chọn thiết thực trong những ngày đầu năm.

IBM mở rộng tuyển dụng

IBM vừa công bố kế hoạch tăng mạnh số lượng tuyển dụng vị trí entry-level tại Mỹ trong năm 2026. Đây là động thái đáng chú ý khi nhiều doanh nghiệp lo ngại trí tuệ nhân tạo sẽ thay thế các công việc cơ bản.

Theo Giám đốc nhân sự Nickle LaMoreaux, IBM sẽ tập trung vào những vai trò gắn với kỹ năng giao tiếp và tương tác khách hàng, thay vì các công việc dễ bị AI tự động hóa như lập trình.

Logo IBM - một trong những tập đoàn công nghệ lâu đời và lớn nhất thế giới. (Nguồn: Getty Images)

Khái niệm entry-level dùng để chỉ những vị trí dành cho người mới tốt nghiệp hoặc mới bước vào thị trường lao động, thường không yêu cầu nhiều kinh nghiệm. Đây là bước khởi đầu để nhân sự trẻ tích lũy kỹ năng, kinh nghiệm và phát triển lên các vai trò cao hơn.

IBM cho rằng việc đầu tư vào lực lượng entry-level sẽ giúp xây dựng đội ngũ nhân sự có khả năng thích ứng với sự thay đổi của công nghệ, đồng thời chuẩn bị cho những vị trí quản lý và chuyên môn cao trong tương lai.

Năm 2026 được dự báo sẽ là thời điểm quan trọng để thấy rõ tác động thực sự của AI đối với thị trường lao động.

Mua sắm qua AI tăng cao dịp Tết tại Trung Quốc

Trong chiến dịch mua sắm Tết Nguyên đán, ứng dụng trí tuệ nhân tạo Qwen của Alibaba Cloud đã ghi nhận hơn 120 triệu đơn hàng chỉ trong vòng 6 ngày.

Con số cho thấy sự bùng nổ của xu hướng mua sắm qua nền tảng AI, đồng thời phản ánh mức độ chấp nhận ngày càng cao của người tiêu dùng Trung Quốc đối với công nghệ mới.

Số lượng đơn hàng khổng lồ từ Qwen cho thấy người tiêu dùng ngày càng chấp nhận mua sắm qua nền tảng AI. (Nguồn: Getty Images)

Đáng chú ý, gần một nửa số đơn hàng đến từ các khu vực nông thôn và vùng sâu, trong đó có khoảng 1,56 triệu người trên 60 tuổi lần đầu tiên mua sắm trực tuyến qua Qwen. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong việc mở rộng đối tượng khách hàng và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện.

Chiến dịch của Alibaba bắt đầu từ ngày 6/2 với mục tiêu phân phối 3 tỷ nhân dân tệ (tương đương 431 triệu USD) dưới dạng ưu đãi. Cùng lúc, các đối thủ như Tencent và Baidu cũng tung ra chương trình khuyến mãi, tạo nên “cuộc chiến bao lì xì” sôi động trên thị trường AI dịp lễ hội.