Công nghệ 12/2: Elon Musk kế hoạch xây nhà máy vệ tinh AI trên Mặt trăng

(VTC News) -

Nhà máy vệ tinh AI trên Mặt trăng

Trong cuộc họp gần đây của xAI, tỷ phú Elon Musk đưa ra ý tưởng xây dựng nhà máy trên Mặt trăng để sản xuất vệ tinh AI. Ông cho rằng việc tận dụng môi trường không khí loãng và lực hấp dẫn thấp giúp triển khai hệ thống phóng điện từ, qua đó đưa vệ tinh vào quỹ đạo dễ dàng hơn.

Elon Musk và ứng dụng AI do công ty ông sở hữu. (Ảnh: Getty Images)

Ông Musk cho biết thêm SpaceX đã chuyển trọng tâm sang kế hoạch xây dựng "thành phố tự phát triển" trên Mặt trăng trong vòng chưa đầy 10 năm, thay vì chỉ tập trung vào sao Hỏa như trước. Theo ông, Mặt trăng là bước đi gần hơn, khả thi hơn để mở rộng sự sống và trí tuệ nhân tạo ra ngoài Trái đất.

Tuy nhiên, ý tưởng này đặt ra nhiều câu hỏi về tính khả thi: Liệu "nhà máy" có chỉ là một xưởng lắp ráp nhỏ hay là cả chuỗi cung ứng khai thác, sản xuất và duy trì?

Dù còn nhiều thách thức, tỷ phú Musk khẳng định đây là bước đi tất yếu để mở rộng tầm nhìn về AI và không gian.

Apple phát hành iOS 26.3 cùng loạt bản cập nhật

Apple vừa tung ra bản cập nhật phần mềm 26.3 cho iPhone, iPad, Mac và Apple Watch. Đây là bản nâng cấp nhỏ, chủ yếu tập trung vào sửa lỗi và tăng cường bảo mật, nhưng lại có danh sách vá lỗi khá dài, đặc biệt trên iOS và iPadOS với 37 vấn đề bảo mật được khắc phục.

Ngoài các bản vá, iOS 26.3 và iPadOS 26.3 bổ sung công cụ hỗ trợ chuyển dữ liệu từ thiết bị Apple sang Android, cho phép mang theo ảnh, ghi chú, tin nhắn và ứng dụng. Tuy nhiên, dữ liệu sức khỏe và ghi chú bảo mật không nằm trong phạm vi chuyển đổi. Người dùng tại EU còn có thêm tùy chọn chuyển tiếp thông báo sang thiết bị khác.

Trong khi đó, macOS Tahoe 26.3 và watchOS 26.3 chỉ tập trung vào sửa lỗi và bảo mật. Giới thạo tin cho rằng Apple đang giữ lại những thay đổi lớn cho bản 26.4, dự kiến sẽ mang đến bản nâng cấp Siri và bộ emoji mới.

Thử nghiệm Android 17 Beta 1

Google vừa tung bản Android 17 Beta 1 ngay sau khi hoàn tất thử nghiệm Android 16 QPR3. Đây là bước đi nằm trong chiến lược "cập nhật liên tục" nhằm cải thiện trải nghiệm cho cả nhà phát triển và người dùng.

Điểm nổi bật nhất của Android 17 là việc Google buộc các nhà phát triển phải tối ưu ứng dụng cho thiết bị màn hình lớn và gập, như Galaxy Z Fold 7 hay Pixel 10 Pro Fold. Các ứng dụng giờ đây không thể bỏ qua yêu cầu về xoay màn hình và khả năng thay đổi kích thước, hướng đến trải nghiệm đồng bộ hơn trên nhiều loại thiết bị.

Ngoài ra, Android 17 còn mang đến cải tiến hiệu năng giảm tải CPU, cùng các giới hạn mới về thông báo để tiết kiệm bộ nhớ. Google cũng bổ sung công cụ chuyên nghiệp cho ứng dụng media và camera, hứa hẹn chất lượng âm thanh nhất quán và chuyển đổi chế độ chụp mượt mà hơn.

Người dùng Pixel có thể thử nghiệm bằng cách đăng ký Android Beta Program, sau đó kiểm tra và cài đặt bản cập nhật trong phần Cài đặt.