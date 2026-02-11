Công nghệ 11/2: Lần đầu tổ chức cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử

(VTC News) -

Phát động cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử

Ngày 10/2 tại Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) cùng Mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia Công nghệ Lượng tử Việt Nam (VNQuantum), Viện Lượng tử Mở (OQI) và Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ Khởi động Cuộc thi Hackathon Quốc tế về Tính toán Lượng Tử (QC4SG 2026).

QC4SG 2026 không chỉ là một sân chơi công nghệ quốc tế mà còn là nền tảng chiến lược để phát hiện, ươm tạo và kết nối các ý tưởng đột phá, ứng dụng công nghệ lượng tử vào các bài toán thực tiễn trong các lĩnh vực như tài chính, y tế, logistics, năng lượng và an ninh dữ liệu.

Nghi thức khởi động cuộc thi Hackathon Quốc tế về Tính toán Lượng Tử. (Ảnh: NIC)

Sự kiện QC4SG 2026 được tổ chức theo tinh thần cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Hệ sinh thái lượng tử tại Việt Nam đang dần hình thành với sự tham gia của các viện nghiên cứu, trường đại học, mạng lưới chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ, startup deep tech và quỹ đầu tư.

Phát biểu tại sự kiện, ông Võ Xuân Hoài – Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) - nhấn mạnh: "Công nghệ lượng tử đang mở ra một kỷ nguyên mới cho khoa học, công nghiệp và năng lực cạnh tranh quốc gia. Thông qua QC4SG 2026, NIC kỳ vọng tạo dựng một nền tảng kết nối giữa tài năng trẻ, cộng đồng nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ và nhà đầu tư quốc tế, qua đó thúc đẩy hệ sinh thái deep tech tại Việt Nam."

Viettel Post mở trung tâm logistics tại TP.HCM

Ngày 10/2, Viettel Warehousing, đơn vị chuyên trách về kho vận thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công (TTC IZ) nhằm triển khai, khai thác và vận hành trung tâm logistics tại TP.HCM.

Theo đó, hai bên sẽ tập trung phát triển bốn nhóm dịch vụ trọng tâm gồm cho thuê kho, vận hành kho, vận tải và dịch vụ forwarding, qua đó cung cấp chuỗi dịch vụ logistics đủ rộng để doanh nghiệp có thể giao trọn một phần hoặc toàn bộ khâu lưu kho, trung chuyển và phân phối cho một đầu mối, thay vì phải phân tán cho nhiều nhà cung cấp khác nhau.

Viettel Post xác định chuyển phát, kho vận, vận tải và thương mại là các trụ cột chiến lược. (Ảnh: VTP)

Mô hình hợp tác này hướng tới tận dụng quỹ đất và hạ tầng sẵn có tại khu công nghiệp, đồng thời đưa năng lực tổ chức vận hành, quản trị và công nghệ logistics của Viettel Post vào khai thác thực tiễn.

Theo định hướng phát triển giai đoạn 2025–2030, Viettel Post xác định chuyển phát, kho vận, vận tải và thương mại là các trụ cột chiến lược, hướng tới mục tiêu trở thành một trong ba doanh nghiệp logistics hàng đầu tại Việt Nam.

NAPAS và Mobifone ‘bắt tay’ phát triển hạ tầng thanh toán số

Công ty Cổ phần Thanh toán số Mobifone (MDP) và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) – hai tổ chức trung gian thanh toán được cấp phép dịch vụ chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử – thống nhất thiết lập quan hệ hợp tác nhằm thực hiện mục tiêu gia tăng giá trị cho các tổ chức thành viên, đồng thời đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của thị trường thanh toán Việt Nam.

Cụ thể, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu, đánh giá phương án kết nối hai hệ thống chuyển mạch tài chính. Phạm vi nghiên cứu tập trung vào các yếu tố cốt lõi: Kiến trúc hệ thống, phương án kết nối kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ, mô hình vận hành cùng các yêu cầu về an toàn, bảo mật thông tin, quản trị rủi ro và tuân thủ pháp luật.

Lãnh đạo NAPAS và MDP ký kết biên bản ghi nhớ. (Ảnh: NAPAS)

Hai bên cũng thống nhất mở rộng phát triển các dịch vụ thanh toán bao gồm thanh toán qua tài khoản, thanh toán qua mã QR nội địa và xuyên biên giới trên cơ sở sử dụng thương hiệu VietQR cùng các chuẩn nhận diện điểm chấp nhận thanh toán liên quan.

Hai bên cũng sẽ phối hợp xây dựng bộ quy tắc vận hành tiêu chuẩn chung cho các dịch vụ thanh toán dựa trên tài khoản. Bộ quy tắc này sẽ là nền tảng quan trọng để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và an toàn cho toàn thị trường. Qua đó góp phần phát triển hạ tầng thanh toán quốc gia theo hướng hiện đại, đồng bộ, an toàn và linh hoạt, giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng, mở rộng tiếp cận các dịch vụ tài chính và tiêu dùng số tiên tiến.