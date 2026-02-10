Siêu nhà máy AI đủ sức tiếp chuyện 450 triệu dân EU cùng lúc

(VTC News) -

Trong nỗ lực xây dựng hạ tầng trí tuệ nhân tạo riêng biệt và giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài, Liên minh châu Âu (EU) khánh thành một trong những trung tâm điện toán AI lớn nhất khu vực tại Munich.

Dự án được kỳ vọng sẽ định vị nước Đức và toàn khối EU như những người chơi chủ chốt, nắm giữ khả năng tự chủ hoàn toàn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Nhà máy AI đầu tiên của Đức tại Munich - biểu tượng cho nỗ lực tăng cường chủ quyền số châu Âu. (Nguồn: Deutsche Telekom AG)

Dự án mang tên "Industrial AI Cloud" (Đám mây AI công nghiệp), là thành quả hợp tác giữa Deutsche Telekom, NVIDIA và đối tác trung tâm dữ liệu Polarise.

Điểm đáng kinh ngạc là toàn bộ hệ thống đồ sộ này được hoàn thiện chỉ sau 6 tháng xây dựng. Cơ sở được thiết kế chuyên biệt để cung cấp năng lượng tính toán hiệu năng cao cho các doanh nghiệp, nhà nghiên cứu và tổ chức công lập, đồng thời đảm bảo mọi dữ liệu và quy trình vận hành đều nằm chặt chẽ dưới quyền tài phán của châu Âu.

Tại lễ khánh thành, ông Tim Höttges, Giám đốc điều hành Deutsche Telekom, mô tả dự án như bài thử nghiệm quan trọng cho tham vọng của châu lục. Ông khẳng định việc đầu tư vào AI tại Đức không chỉ nhằm phát triển kinh tế mà còn chứng minh với thế giới rằng châu Âu hoàn toàn đủ tiềm lực công nghệ để tự đứng trên đôi chân của mình.

Về mặt kỹ thuật, nhà máy AI sở hữu sức mạnh đáng nể khi vận hành bởi hệ thống gần 10.000 GPU NVIDIA Blackwell, cung cấp hiệu năng tính toán lên tới 0,5 exaFLOPS. Theo Telekom, mức công suất này đủ để toàn bộ 450 triệu dân số EU có thể tương tác với các trợ lý AI cá nhân vào cùng một thời điểm mà không gặp tình trạng nghẽn mạng hay chậm trễ.

Điều quan trọng nhất là hạ tầng này vận hành dựa trên các quy định bảo mật dữ liệu nghiêm ngặt của Đức và EU, vốn được xem là trụ cột của chủ quyền kỹ thuật số.

Dự án cũng giới thiệu khái niệm "Deutschland Stack", nền tảng hợp tác cùng SAP để tích hợp đồng bộ hạ tầng đám mây, phần mềm doanh nghiệp và các công cụ AI vào một hệ sinh thái duy nhất dành cho các tổ chức công và tư nhân.

Các ứng dụng công nghiệp thực tế là trọng tâm cốt lõi của sáng kiến này. Hiện tại, tập đoàn công nghệ Siemens đã tích hợp danh mục mô phỏng SIMCenter vào hệ thống AI Cloud, giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý cho khách hàng.

Ông Cedrik Neike, Giám đốc điều hành Siemens, nhấn mạnh rằng đây không còn là những lời hứa hẹn xa vời mà đã trở thành công cụ đắc lực hỗ trợ doanh nghiệp ngay ở thời điểm hiện tại.

Bên cạnh sức mạnh công nghệ, nhà máy còn là hình mẫu về sự bền vững môi trường. Toàn bộ cơ sở hoạt động hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo, tận dụng nguồn nước sông để làm mát hệ thống máy móc tỏa nhiệt lớn, đồng thời có kế hoạch tái sử dụng nhiệt thải để cung cấp sưởi ấm cho các khu vực dân cư xung quanh Munich.

Hiện nay, nền tảng Industrial AI Cloud đã sẵn sàng mở cửa để phục vụ các doanh nghiệp, startup và các viện nghiên cứu trên toàn châu lục.