Công nghệ cũ hạn chế khả năng mở rộng ứng dụng AI trong mảng tài chính

(VTC News) -

Nghiên cứu của Finastra cho thấy việc ứng dụng AI đang gia tăng trong lĩnh vực tài chính Việt Nam, nhưng an ninh và hệ thống công nghệ cũ vẫn hạn chế khả năng mở rộng

Theo báo cáo "Finastra Financial Services State of the Nation 2026", ngành tài chính Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt quan trọng.

Một mặt, ý chí đổi mới đang ở mức cao kỷ lục với 94% các tổ chức dự kiến sẽ tăng đầu tư vào AI trong vòng 12 tháng tới. Con số này không chỉ là lời khẳng định về xu thế, mà còn cho thấy quyết tâm của các ngân hàng và định chế tài chính trong việc hiện đại hóa năng lực cạnh tranh.

Thực tế, 7 trên 10 tổ chức đã chủ động triển khai AI vào các hoạt động cốt lõi như dịch vụ khách hàng, marketing và phát triển phần mềm/CNTT.

Tuy nhiên, bức tranh màu hồng này vẫn tồn tại những mảng tối đáng ngại. Nghiên cứu của Finastra chỉ rõ rằng bảo mật, quyền riêng tư dữ liệu và sự kìm kẹp của các hệ thống công nghệ cũ (legacy systems) đang là những "hòn đá tảng" ngăn cản việc mở rộng AI trên quy mô lớn.

Nhiều đơn vị đang phải đối mặt với tình trạng "bình mới rượu cũ": Họ muốn ứng dụng các thuật toán AI tiên tiến nhưng lại vận hành trên nền tảng hạ tầng lỗi thời, dẫn đến chất lượng dữ liệu kém và khả năng tích hợp hạn chế.

Điều này tạo ra một nghịch lý: Các tổ chức tài chính ưu tiên AI để tăng tốc xử lý thanh toán, cho vay và quản trị rủi ro, nhưng chính sự yếu kém về công nghệ nền tảng lại khiến các kế hoạch này khó đạt được hiệu suất tối ưu.

Để giúp doanh nghiệp vượt qua những rào cản về hệ thống cũ và bảo mật, Finastra mang đến hệ sinh thái giải pháp linh hoạt, giúp các tổ chức tài chính chuyển đổi số mà không làm gián đoạn vận hành.

