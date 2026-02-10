Công nghệ 10/2: MrBeast thâu tóm ứng dụng fintech cho Gen Z

(VTC News) -

MrBeast thâu tóm ứng dụng tài chính Step dành cho Gen Z

YouTuber nổi tiếng MrBeast (tên thật Jimmy Donaldson) vừa công bố công ty Beast Industries của mình đã mua lại Step, ứng dụng ngân hàng dành cho thanh thiếu niên. Step từng huy động được hơn 500 triệu USD và hiện có hơn 7 triệu người dùng, cung cấp dịch vụ giúp Gen Z xây dựng tín dụng, tiết kiệm và đầu tư.

MrBeast - YouTuber nổi tiếng thế giới. (Nguồn: Courtesy of Beast Industries)

Ứng dụng này đã thu hút nhiều nhà đầu tư nổi tiếng như Charli D’Amelio, Will Smith, The Chainsmokers, Stephen Curry cùng các quỹ lớn như General Catalyst, Coatue và Stripe. Việc hợp tác với MrBeast - người có hơn 466 triệu lượt đăng ký trên YouTube - được xem là bước đi chiến lược để tiếp cận giới trẻ.

MrBeast chia sẻ rằng anh muốn mang đến cho hàng triệu thanh niên nền tảng tài chính mà bản thân chưa từng có khi trưởng thành. Thương vụ này cũng phù hợp với định hướng mở rộng của Beast Industries, vốn đã đầu tư vào nhiều lĩnh vực ngoài YouTube, từ thương hiệu chocolate Feastables cho đến kế hoạch viễn thông giá rẻ.

CEO Step, CJ MacDonald, cho biết thương vụ sẽ giúp mở rộng nền tảng và mang đến nhiều sản phẩm đột phá hơn cho khách hàng trẻ tuổi.

Phiên tòa lịch sử về nghiện mạng xã hội ở Mỹ

Tại Mỹ, một phiên tòa lịch sử vừa bắt đầu, trong đó Meta (chủ sở hữu Facebook và Instagram) cùng Google (chủ sở hữu YouTube) bị cáo buộc đã cố tình thiết kế ứng dụng để gây nghiện cho trẻ em. Vụ kiện do Kaley G.M., 20 tuổi, khởi xướng, cho rằng các nền tảng này đã khiến cô rơi vào trầm cảm và có ý nghĩ tự tử.

Luật sư của Kaley khẳng định các tài liệu nội bộ cho thấy những công ty này đã "xây dựng cỗ máy để gây nghiện não bộ trẻ em" và làm điều đó có chủ ý. Trong khi đó, Meta và Google phủ nhận cáo buộc, cho rằng nhiều yếu tố khác trong cuộc sống của Kaley mới là nguyên nhân.

CEO Meta Mark Zuckerberg dự kiến sẽ ra tòa làm chứng, và phiên xử có thể kéo dài đến tháng 3. Nếu bồi thẩm đoàn kết luận các công ty phải chịu trách nhiệm, đây sẽ là bước ngoặt lớn, mở đường cho hàng nghìn vụ kiện tương tự tại Mỹ.

Ngoài vụ việc này, Meta và các nền tảng khác còn đối mặt với hơn 2.300 vụ kiện liên quan đến sức khỏe tinh thần của thanh thiếu niên. Trên phạm vi toàn cầu, nhiều quốc gia như Úc và Tây Ban Nha đã cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, phản ánh làn sóng phản ứng mạnh mẽ đối với Big Tech.

SpaceX chuyển trọng tâm từ Sao Hỏa sang Mặt Trăng

Elon Musk cho biết SpaceX sẽ tạm gác kế hoạch đưa người lên Sao Hỏa để tập trung vào việc xây dựng một "thành phố tự phát triển" trên Mặt Trăng. Ông khẳng định mục tiêu này khả thi trong vòng chưa đến 10 năm, trong khi việc định cư trên Sao Hỏa có thể mất hơn 20 năm.

Artemis 3 - bước đi lịch sử đưa người Mỹ trở lại Mặt Trăng - dù mốc thời gian vẫn liên tục bị trì hoãn. (Nguồn: Reuters)

Theo Musk, việc tiếp cận Mặt Trăng dễ dàng hơn nhiều: có thể phóng tàu gần như mỗi 10 ngày, trong khi cơ hội đến Sao Hỏa chỉ xuất hiện khi các hành tinh thẳng hàng, khoảng 26 tháng một lần. Điều này cho phép SpaceX thử nghiệm và cải tiến nhanh hơn.

Dù vậy, Musk nhấn mạnh SpaceX không từ bỏ giấc mơ Sao Hỏa. Ông dự kiến sẽ bắt đầu xây dựng một thành phố trên hành tinh đỏ trong vòng 5-7 năm tới.

Kế hoạch này cũng phù hợp với định hướng của chính phủ Mỹ, khi NASA đặt mục tiêu đưa phi hành gia trở lại Mặt Trăng vào năm 2027 trong khuôn khổ chương trình Artemis. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng mốc thời gian này có thể tiếp tục bị trì hoãn do tàu đổ bộ của SpaceX chưa sẵn sàng.