Công bố những thành phố bẩn nhất thế giới, top đầu có Paris, Rome

Công ty du lịch lữ hành Radical Storage vừa công bố danh sách những thành phố bẩn nhất thế giới, trong đó có một điểm đến luôn nằm trong top được yêu thích toàn cầu. Tỷ lệ bụi bẩn và ô nhiễm tại các đô thị này được ghi nhận đang tăng nhanh, đặt ra nhiều lo ngại về trải nghiệm của du khách cũng như chất lượng sống của cư dân địa phương.

Theo báo cáo của Radical Storage, Budapest (Hungary) đứng đầu bảng xếp hạng các thành phố bẩn nhất thế giới. Công ty này đã phân tích đánh giá trên Google của 10 điểm tham quan hàng đầu tại 100 thành phố nằm trong Chỉ số 100 điểm đến hàng đầu của Euromonitor. Tổng cộng 70.000 bài đánh giá bằng tiếng Anh trong vòng 12 tháng qua đã được rà soát, tập trung vào những từ khóa như “sạch” hoặc “bẩn” để xác định mức độ vệ sinh.

Kết quả cho thấy, hơn 37,9% đánh giá liên quan đến vệ sinh tại Budapest mô tả thành phố là bẩn thỉu hoặc bảo trì kém. Radical Storage nhận định, nguyên nhân xuất phát từ việc hệ thống quản lý chất thải của Budapest đang chật vật theo kịp sự gia tăng mạnh của lượng khách du lịch. Chỉ riêng tháng 9 vừa qua, du lịch Hungary tăng trưởng 8,3%, trong đó Budapest tăng tới 12% so với cùng kỳ năm 2024.

Một bức tường đầy hình vẽ graffiti và những tấm chăn vứt đi ở Budapest, Hungary.

Italy có 4 thành phố lọt vào top 10 bẩn nhất, đó là Rome, Florence, Milan và Verona, khiến quốc gia này trở thành ví dụ điển hình của chuyện “giày đẹp cũng dễ bị bẩn” nếu đối mặt với áp lực du lịch, cơ sở hạ tầng cũ kỹ và tình trạng rác thải kéo dài.

Trong đó, Rome xếp cuối bảng về mức độ sạch với 35,7% bài đánh giá đề cập đến bụi bẩn. Trên Reddit có nhiều bài viết than phiền về tình trạng rác thải tại Rome. Một du khách Ireland chia sẻ: “Tôi đến Rome lần thứ ba trong 20 năm. Theo những gì tôi thấy, nơi này lúc nào cũng bẩn thỉu. Rome là một thành phố thực sự xinh đẹp, nhưng vấn đề rác thải thì vô cùng kinh tởm".

Hình ảnh rác thải chất đống trên đường phố, thậm chí thu hút cả đàn lợn rừng tìm đến kiếm thức ăn, là minh chứng rõ ràng cho tình trạng ô nhiễm kéo dài của Thủ đô Italy.

Không chỉ Rome, Italy còn có Florence nằm trong nhóm dẫn đầu danh sách. Paris, điểm du lịch nổi tiếng bậc nhất thế giới, cũng góp mặt, phản ánh những thách thức mà các đô thị lớn phải đối mặt giữa áp lực du lịch và công tác quản lý môi trường đô thị.

Rome là một thành phố thực sự xinh đẹp, nhưng rất ô nhiễm.

Tại Mỹ, Las Vegas đứng thứ ba trong bảng xếp hạng. Thành phố được mệnh danh là “City of Sin” ghi nhận 31% đánh giá tiêu cực về mức độ vệ sinh. Radical Storage lý giải, đó là do Las Vegas luôn đông nghịt du khách, hoạt động 24/7 khiến việc giữ cho đường phố sạch sẽ trở thành thách thức lớn.

“Với lượng khách du lịch khổng lồ và cuộc sống về đêm không ngừng nghỉ, việc duy trì đường phố sạch sẽ là điều khó tránh khỏi”, báo cáo nêu. Thành phố cũng đã triển khai sáng kiến “Pick It Up Las Vegas” nhằm dọn dẹp hệ thống cống thoát nước mưa, đường hầm, công viên và các tuyến phố. Tuy vậy, các phản ánh tiêu cực vẫn lan rộng trên mạng xã hội.

Một người đánh giá trên TripAdvisor đã mô tả Las Vegas như “một bãi rác nguy hiểm” với “phân và nước tiểu ở khắp mọi nơi, hút cần sa trong mọi tòa nhà và mọi con phố”, kèm theo tình trạng người vô gia cư thường xuyên làm phiền du khách để xin tiền.

Las Vegas trở thành điểm đến bẩn thứ ba thế giới.

Ngoài Las Vegas, Mỹ còn một đại diện khác là New York đứng ở vị trí thứ 12, tiếp tục củng cố danh tiếng không mấy vui vẻ của mình về tình trạng chuột và rác thải. New York thậm chí được gợi ý biệt danh mới: “Thành phố không bao giờ quét dọn".

Để đảm bảo kết quả đáng tin cậy, Radical Storage loại trừ những nơi có dưới 100 lượt đánh giá, đồng thời lọc các phản hồi có thể gây nhiễu như “không sạch” hoặc “không bẩn”. Chỉ những đánh giá bằng tiếng Anh được đưa vào phân tích để giảm sai lệch ngôn ngữ.

Dựa trên tỷ lệ đánh giá tiêu cực liên quan đến bụi bẩn, mỗi thành phố được chấm điểm sạch sẽ tương ứng. Những dữ liệu này góp phần phác họa bức tranh tổng quan về tình trạng vệ sinh đô thị tại các điểm đến du lịch lớn trên thế giới.

Mười thành phố bẩn nhất thế giới

1. Budapest, Hungary (37,9% đánh giá liên quan đến vệ sinh là tiêu cực)

2. Rome, Italy (35,7%)

3. Las Vegas, Mỹ (35,7%)

4. Florence, Italy (29,6%)

5. Paris, Pháp 28,2%)

6. Milan, Italy (26,8%)

7. Verona, Italy (26,2%)

8. Frankfurt, Đức (24,6%)

9. Brussels, Bỉ (24,4%)

10. Cairo, Ai Cập (23,6%)

Mười thành phố sạch nhất thế giới

1. Krakow, Ba Lan (98,5% đánh giá liên quan đến vệ sinh sử dụng ngôn ngữ tích cực)

2. Sharjah, United Arab Emirates (98%)

3. Singapore (97,9%)

4. Warsaw, Ba Lan (97,8%)

5. Doha, Qatar (97,4%)

6. Riyadh, Ả Rập Xê Út (96,9%)

7. Praha, Cộng hòa Séc (96,4%)

8. Muscat, Oman (96,4%)

9. Dubai, United Arab Emirates (96,3%)

10. Fukuoka, Nhật Bản (96,3%)