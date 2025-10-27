Công an xã ở Đà Nẵng lái cano vượt lũ, đưa sản phụ đi sinh

(VTC News) -

Khoảng 12h30 ngày 27/10, Công an xã Hà Nha, TP Đà Nẵng nhận được tin báo tại thôn Đông Lâm có một sản phụ chuyển dạ. Thời điểm này, thôn Đông Lâm nước lũ đang lên nhanh, đường giao thông bị chia cắt, xe cộ không thể di chuyển.

Công an lái cano vượt lũ, đưa sản phụ đi sinh. (Ảnh: C.A)

Ngay lập tức, Công an xã Hà Nha huy động lực lượng, phối hợp với người dân địa phương sử dụng phương tiện chuyên dụng và cano để tiếp cận nhà sản phụ.

Bất chấp mưa lớn, nước lũ đang dâng cao, lực lượng công an đã lái cano đưa sản phụ rời khỏi khu vực đang bị bủa vây bởi nước lũ, sau đó chuyển sang xe chuyên dụng để đưa đến bệnh viện an toàn.

Liên quan đến tình hình mưa lũ trên địa bàn TP Đà Nẵng, Đài Khí tượng Thủy văn Trung bộ cho biết hiện nay mực nước trên các sông thuộc Đà Nẵng đang lên nhanh.

Cụ thể, lúc 13h, sông Vu Gia tại Hội Khách ở mức 17.15m, trên BĐ3: 0.65m; tại Ái Nghĩa ở mức 9.52m, trên BĐ3: 0.52m. Sông Thu Bồn tại Nông sơn ở mức 17.42m, trên BĐ3: 2.42m; tại Giao Thủy ở mức 9.09m, trên BĐ3: 0.29m; tại Câu Lâu ở mức 4.15m, trên BĐ3: 0.15m; tại Hội An ở mức 2.15m, trên BĐ3: 0.15m.

Dự báo 6-12h tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn lên trên mức BĐ3.