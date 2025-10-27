Ấm lòng hàng trăm suất cơm '0 đồng' gửi đến bà con vùng ngập lũ Đà Nẵng

(VTC News) -

Từ đêm qua đến chiều nay (27/10), mưa to kết hợp với lũ từ thượng nguồn ào ạt đổ về khiến nhiều khu vực thấp trũng trên địa bàn 2 phường Hội An và Hội An Tây, TP Đà Nẵng, mênh mông nước.

Mực nước dâng cao đã ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhiều hộ dân trong khu phố cổ (phường Hội An) và khu vực làng gốm Thanh Hà (Hội An Tây).

Hàng trăm suất cơm được nhân viên nhà hàng gửi đến bà con vùng ngập lũ.

Thấu hiểu tình cảnh khó khăn mà bà con địa phương đang phải đối mặt, từ sáng sớm nay, anh Huỳnh Đắc Thanh (chủ nhà hàng Sữa café nằm trên đường Lê Hồng Phong, phường Hội An) đã huy động toàn bộ nhân viên của nhà hàng, chuẩn bị nguyên liệu và nấu hàng trăm suất cơm miễn phí.

Trong trưa nay (27/10), các nhân viên của nhà hàng đã trao tận tay hơn 100 suất cơm "0 đồng" đến các hộ dân thuộc diện đang bị bủa vây bởi lũ lụt.

“Dự kiến ngày mai, nhà hàng sẽ tiếp tục nấu hơn 100 suất cơm nữa để trao cho bà con. Thức ăn do nhân viên nhà hàng nấu, đảm bảo vệ sinh thực phẩm" - anh Thanh nói.

Sau khi đón nhận 3 suất cơm nghĩa tình do nhà hàng trao, bà Nguyễn Thị Hồng (trú khối An Hội, phường Hội An) cho hay, từ rạng sáng nay, nhà của bà đã ngập sâu hơn 1m. Các thành viên trong gia đình phải sơ tán sang nhà hàng xóm để đảm bảo an toàn.

"Dọn lụt tới trời sáng thì chẳng kịp đi chợ nấu nướng. May sao nghe thông tin nhà hàng phát cơm miễn phí, vậy là tôi đón ghe sang nhận về ăn. Quả thực giữa lúc lũ lụt như thế này, sự sẻ chia của nhà hàng rất đáng quý" - bà Hồng xúc động.