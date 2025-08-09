Trung tướng Mai Hoàng: Công an đã giải cứu 28 người bị 'bắt cóc online'

(VTC News) -

Thông tin được Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM nêu tại cuộc họp kinh tế xã hội TP.HCM ngày 9/8.

Theo Trung tướng Mai Hoàng, sau hợp nhất và đặc biệt có sự phối hợp phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội của lực lượng công an và quân đội, tình hình tội phạm trên địa bàn TP.HCM giảm rất mạnh.

Tội phạm về trật tự xã hội đã được kéo giảm sâu với cùng kỳ năm trước và các tháng liền kề. Trong tháng 7, tội phạm ghi nhận 423 vụ, giảm 252 vụ so với tháng trước và so với cùng kỳ năm ngoái giảm đến 411 vụ. Công an TP.HCM đã khám phá 171/423 vụ tội phạm, bắt 411 đối tượng.

Tội phạm về tín dụng đen, tội phạm có yếu tố nước ngoài, ma túy, cướp giật tài sản trên địa bàn TP.HCM giảm rất sâu. Riêng các vụ cướp tài sản đều điều tra, khám phá.

Bắt cóc online đang nổi lên đáng báo động. (Ảnh minh họa)

Trung tướng Mai Hoàng đánh giá sự phối hợp giữa hai lực lượng đặc biệt hiệu quả, nhất là trong phòng chống tội phạm ma túy. Sự phối hợp của hai lực lượng công an và biên phòng đã phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về TP.HCM và khởi tố 4 bị can, trong đó có 1 bị can quốc tịch Lào, thu giữ 23,4 kg ma túy tổng hợp.

Dù vậy, Giám đốc Công an TP.HCM thông tin, tình hình tội phạm ma túy vẫn rất phức tạp. Riêng chuyên án 4 tiếp viên hàng không xách ma túy từ nước ngoài về TP.HCM phát hiện năm 2023, đến nay cơ quan điều tra đã xử lý đến 500 nhánh và phân nhánh đường dây tội phạm ở 46 tỉnh thành (trước đây) và bây giờ là 19 tỉnh thành. Từng vỏ bọc của các ông trùm ma túy đã bị khui.

"Đến nay, đã có 2.063 bị can bị khởi tố, thu giữ 600 kg ma túy, 12 khẩu súng và 67 viên đạn, 3 lựu đạn. Đáng chú ý, số tiền giao dịch ma túy trong vụ này rất lớn, lên đến 29.000 tỷ đồng", Trung tướng Mai Hoàng thông tin.

Một nỗi lo tội phạm hiện nay nổi lên là tình trạng mua bán người, bắt cóc online, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp. Theo Giám đốc Công an TP.HCM, trong 7 tháng đầu năm, Cơ quan công an đã phá 4 vụ mua bán người, khởi tố 27 bị can. Đặc biệt, với tình trạng bắt cóc online, Công an TP.HCM đã giải cứu 28 nạn nhân.

"Trong tháng vừa qua, lực lượng chức năng đã giải cứu nhiều nữ sinh viên, bị lừa gạt bán sang Campuchia", Trung tướng Mai Hoàng cho biết và đề nghị thành phố cần tuyên truyền, phòng ngừa, nhận diện tội phạm.

Một nạn nhân bị bắt cóc online vừa được Công an TP.HCM giải cứu. (Ảnh: Thuận Thiên)

Với tội phạm ma túy, Giám đốc Công an TP.HCM cho rằng cần các mô hình kéo giảm một cách bền vững, đặc biệt là với người nghiện.

Trên địa bàn TP.HCM hiện nay đang có hơn 30.000 người nghiện đang được quản lý tại các xã phường và cần đưa đi cai nghiện. Nhưng TP đang quản lý 6 cơ sở cai nghiện quy mô 10.000 - 12.000 học viên. Học viên lên các cơ sở này cần phải được giáo dục, dạy nghề, lao động, hướng nghiệp để thắp lửa đường về cho họ.

Ông kiến nghị TP.HCM đầu tư, nâng cấp 6 trung tâm cai nghiện lớn, đảm bảo cơ sở vật chất, lực lượng bảo vệ, có đội ngũ giáo viên hướng nghiệp dạy nghề, giúp người nghiện cai nghiện, để trở về hòa nhập cộng đồng có ích, không tái nghiện.

Công an TP và lực lượng của Bộ Tư lệnh TP cũng phối hợp chặt hơn để nắm chắc tình hình từ cơ sở, phối hợp quản lý vùng biên, đặc biệt là vùng biển đảo, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi xuất nhập cảnh, buôn lậu, gian lận thương mại, khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép.

Trước diễn biến phức tạp của các vụ lừa đảo bằng hình thức “bắt cóc online”, ngày 1/8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02 Công an TP.HCM) đã thành lập tổ công tác chuyên trách, để tiếp nhận thông tin, điều tra, truy xét và ngăn chặn các vụ việc. Tổ công tác do Trung tá Nguyễn Trung Hòa, Phó Trưởng phòng PC02 Công an TP.HCM, làm tổ trưởng. Các Phó Trưởng phòng cùng Ban chỉ huy các Đội từ 1 đến 6 thuộc PC02 đều tham gia, nhằm xử lý nhanh chóng, hiệu quả các vụ việc liên quan, bảo vệ an toàn cho nạn nhân trong thời gian sớm nhất. PC02 khuyến cáo người dân, khi phát hiện hoặc nghi ngờ trường hợp “bắt cóc online”, có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại 0693.187.200 (PC02) hoặc 028.3821.7080 (Đội 2) để được hỗ trợ kịp thời. Hoặc liên hệ công an nơi gần nhất, tổng đài 113 để được hỗ trợ kịp thời.