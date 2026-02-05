Công an tỉnh Thái Nguyên viếng Trung tá Lao Hoàng Hải hy sinh khi làm nhiệm vụ

Trưa 4/2, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông tại Km 143+350, Quốc lộ 1B, thuộc tổ dân phố Đồng Xe, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên, Trung tá Lao Hoàng Hải cùng đồng đội không may bị xe tải lao vào.

Do vết thương quá nặng, Trung tá Lao Hoàng Hải đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, đồng đội và Nhân dân địa phương.

Thiếu tướng Bùi Đức Hải - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên thắp nén hương thơm tiễn biệt Trung tá Lao Hoàng Hải. (Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên)

Ngay sau khi sự việc đau lòng xảy ra, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên kịp thời chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức thăm hỏi, động viên gia Trung tá Lao Hoàng Hải; đồng thời tập trung điều tra, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, hỗ trợ gia đình lo hậu sự và đề xuất đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ hy sinh khi thi hành công vụ.

Đoàn công tác do Thiếu tướng Bùi Đức Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã đến viếng, chia buồn cùng gia đình Trung tá Lao Hoàng Hải. Tham gia đoàn có Phó Giám đốc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, đoàn công tác đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc trước sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải – người cán bộ Cảnh sát giao thông mẫu mực, tận tụy, trách nhiệm với công việc. Giám đốc Công an tỉnh ân cần thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau mất mát to lớn với thân nhân gia đình Trung tá Lao Hoàng Hải.

Cùng thời điểm, Công an các đơn vị nghiệp vụ, Công an xã, phường, nhiều đơn vị Công an các tỉnh, thành phố và đông đảo Nhân dân địa phương đã đến viếng, chia buồn, bày tỏ niềm thương tiếc, cảm phục trước sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải vì bình yên của Nhân dân.

Đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Nguyên dành một phút mặc niệm tiễn biệt Trung tá Lao Hoàng Hải.

Nhận xét về Trung tá Lao Hoàng Hải, Thiếu tá Hoàng Phùng Hạnh – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết: Trung tá Lao Hoàng Hải là người cán bộ luôn hòa nhã, giản dị, gần gũi với đồng đội; sẵn sàng nhận nhiệm vụ và luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Đồng chí làm việc tỉ mỉ, cẩn trọng, trách nhiệm cao nên luôn được lãnh đạo và đồng đội tin tưởng, quý mến.

Sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải là mất mát lớn đối với gia đình, lực lượng Công an nhân dân và toàn xã hội; đồng thời là minh chứng sinh động cho tinh thần dũng cảm, tận tụy, sẵn sàng hy sinh vì nhiệm vụ, vì sự bình yên của Nhân dân.