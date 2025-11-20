Công an tỉnh Ninh Bình có tân giám đốc 43 tuổi

(VTC News) -

Chiều 20/11, tại Công an tỉnh Ninh Bình, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại lễ công bố, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an.

Đồng thời, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.

Thượng tá Cù Quốc Thắng được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.

Thượng tá Cù Quốc Thắng, sinh năm 1982, quê quán xã Vĩnh Chân, tỉnh Phú Thọ.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình có trình độ Đại học Cảnh sát, Thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

Quá trình công tác, Thượng tá Cù Quốc Thắng từng giữ các chức vụ quan trọng tại Công an tỉnh Quảng Ninh như: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng; Trưởng Công an thành phố Cẩm Phả (cũ); Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh.