Công an Nghệ An vượt lũ, lội bùn đưa thai phụ đi sinh

(VTC News) -

Đại diện Công an xã Hữu Kiệm, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa hỗ trợ đưa một thai phụ vượt lũ đến trung tâm y tế sinh con. Đó là chị Kha Thị May (sinh năm 1990, trú xã Hữu Kiệm), mang thai tháng thứ 9.

Sáng cùng ngày, chị Kha Thị May lên cơn đau chuyển dạ trong khi nhiều tuyến đường trên địa bàn bị ngập sâu. Người thân không thể đưa thai phụ di chuyển đến cơ sở y tế nên đã báo với lực lượng chức năng đề nghị giúp đỡ.

Lực lượng công an dìu thai phụ vượt lũ đi sinh. (Ảnh: N.A)

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Hữu Kiệm khẩn trương cử cán bộ cùng phương tiện đến nhà, tức tốc hỗ trợ đưa chị May đi sinh nở.

Lãnh đạo Công an xã Hữu Kiệm thông tin thêm, đoạn đường từ nhà chị May đến Trung tâm Y tế dài khoảng 20km. Với đoạn đường ngập sâu, lực lượng chức năng dùng cano đưa chị May vượt qua. Gặp những đoạn bùn lầy, cán bộ công an đi bộ dìu thai phụ, sau đó chở chị bằng xe máy đến Trung tâm Y tế.