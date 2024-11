Công an kiểm tra đột xuất, phạt nhiều hàng quán trên phố cà phê đường tàu Hà Nội

(VTC News) -

Chiều 25/11, lực lượng của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp Phòng cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội và Công an quận Hoàn Kiếm ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường sắt tại khu vực phố cà phê đường tàu, đoạn từ Trần Phú đến Phùng Hưng.

Lực lượng chức năng tuyên truyền người dân và du khách chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường sắt.

Trước giờ tàu chạy, lực lượng chức năng đã tuần tra đột xuất, qua đó phát hiện nhiều hàng quán vi phạm hành lang an toàn đường sắt.

Nhiều chủ cửa hàng bị lập biên bản xử lý vi phạm. Họ đồng thời phải ký vào bản cam kết không tái phạm hành vi trên.

Người dân cất dọn bàn, ghế lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt.

Riêng trong tháng 10, Phòng cảnh sát giao thông Công an Hà Nội xử lý 47 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt. Qua đó phạt tiền 17 triệu đồng, tạm giữ 47 bộ giấy tờ, một phương tiện.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, thời gian qua lực lượng chức năng đã xử lý, tuy nhiên tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt vẫn diễn ra trên địa bàn, đặc biệt tại các khu vực đông dân cư.

Từ nay đến cuối năm và dịp Tết Nguyên đán, cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục phối hợp công an các quận, huyện có đường sắt đi qua làm tốt công tác phòng ngừa, tránh để xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt trên tuyến phố cà phê đường tàu đoạn từ Phùng Hưng (quận Ba Đình) đến Lê Duẩn (quận Hoàn Kiếm).