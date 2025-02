Công an kêu gọi người tham gia cướp trước cổng chùa ở An Giang ra đầu thú

Ngày 5/2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Tịnh Biên (An Giang) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ và làm việc với 10 người liên quan trong vụ gây rối trật tự công cộng, có dấu hiệu cướp giật tài sản và cố ý gây thương tích, xảy ra tại cổng chùa Kim Tiên.

Cảnh chen lấn, xô đẩy rồi cướp tài sản xảy ra trước cổng chùa Kim Tiên. (Ảnh cắt từ clip)

Ngay khi nhận tin báo sự việc, Công an thị xã Tịnh Biên phối hợp với Công an tỉnh An Giang nhanh chóng xác minh, triệu tập 10 người liên quan, trong đó tạm giữ một số người để phục vụ công tác điều tra. Công an kêu gọi những người còn lại sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h20 ngày 3/2 (mùng 6 Tết), ông N.P.C. (trú xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) cùng 10 người trong gia đình đến lễ đầu năm tại chùa Kim Tiên (thị xã Tịnh Biên). Khi gia đình ông vừa đến cửa chính của chùa, bất ngờ bị một nhóm người lạ mặt bịt khẩu trang xông vào xô đẩy, hành hung và cướp sợi dây chuyền trên cổ ông C.

Khi ông C. hô hoán và cùng gia đình chống trả, nhóm khoảng 10 người (gồm cả nam và nữ) này bao vây, cản trở để giải vây cho đồng bọn và tiếp tục gây thương tích cho 5 thành viên gia đình ông.

Trong đó, ông C. bị thương nặng nhất với nhiều vết trầy xước trên cơ thể. Vụ xô xát còn làm ông P.V.T. (50 tuổi) bị chấn thương vùng đầu và một vết rách tại thái dương phải; ông N.T.S. (56 tuổi) bị sưng phù vùng miệng, bầm tím vùng tai và lưng; ông N.V.H. (43 tuổi) bị bầm tím quanh mặt, lưng và sườn trái; bà N.T.X.T. (48 tuổi) gặp phải chấn thương vùng trán.

Tại cơ quan công an, các nạn nhân trình báo ngoài việc bị cướp sợi dây chuyền màu vàng trị giá 3,6 triệu đồng mà ông C. mua trên mạng, bà N.T.X.T. (thành viên gia đình) còn bị nhóm người móc lấy số tiền mặt 12 triệu đồng.