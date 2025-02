Điều tra băng nhóm dàn cảnh để cướp, hành hung nhiều người ở khuôn viên chùa

(VTC News) -

Ngày 4/2, Công an phường An Phú, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang báo cáo vụ việc có dấu hiệu cướp giật tài sản và cố ý gây thương tích xảy ra trong khuôn viên chùa Kim Tiên, gây xôn xao dư luận.

9h20 sáng qua, ông Nguyễn Phú Cường (63 tuổi, ngụ tại xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) cùng nhóm người đến viếng ở chùa Kim Tiên (thuộc tổ 13, khóm Phú Hòa, phường An Phú).

Hiện trường vụ việc. (Ảnh cắt từ clip)

Khi đến gần khu vực chánh điện, ông Cường bị hàng chục người lạ mặt áp sát. Nhóm này gồm cả nam lẫn nữ, đeo khẩu trang kín. Lợi dụng tình hình đông đúc, những tên này khống chế, xô đẩy khiến ông Cường ngã xuống đất, sau đó nhanh chóng lấy đi sợi dây chuyền vàng si (trị giá khoảng 3,6 triệu đồng) cùng 12 triệu đồng tiền mặt rồi tẩu thoát.

Theo báo cáo từ Công an phường An Phú, vụ việc khiến ít nhất 5 người bị thương, gồm: Ông Nguyễn Phú Cường bị nhiều vết thương trên cơ thể, trong đó một vết bầm tím lớn trên vai, vết rách sâu ở cánh tay trái và nhiều vết trầy xước;

Ông Phan Văn Thước bị chấn thương vùng đầu, có vết rách tại thái dương phải. Ông Nguyễn Tiến Sĩ bị sưng phù vùng miệng, bầm tím tại tai và nhiều vết bầm trên lưng; ông Nguyễn Văn Hiền có vết bầm tím ở vùng mặt, lưng và sườn trái; bà Nguyễn Thị Xuân Tân bị chấn thương vùng trán và gối.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường An Phú có mặt tại hiện trường để xác minh. Do vụ việc có dấu hiệu cướp giật tài sản và cố ý gây thương tích có tổ chức với tính chất nguy hiểm, hồ sơ đã được chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tịnh Biên để tiếp tục điều tra, làm rõ.