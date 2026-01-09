Công an Huế thần tốc dựng nhà cho dân vùng lũ, 1 tháng xây xong 2 nhà

“Chiến dịch Quang Trung không chỉ là một nhiệm vụ công tác đơn thuần mà còn là trách nhiệm chính trị, mệnh lệnh từ trái tim. Chúng tôi xác định phải làm nhanh, quyết liệt nhất, không để người dân phải chờ đợi, không để bà con rơi vào cảnh không có nơi ở, nhất là trong những ngày giáp Tết Nguyên đán...", Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn – Giám đốc Công an TP Huế khẳng định.