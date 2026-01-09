Công an Huế thần tốc dựng nhà cho dân vùng lũ, 1 tháng xây xong 2 nhà

<b class="video-element" data-id="GXREBQF9IhMsIWTA4BpgKwa_b_ca_b_c"></b>\r\n<p class="expEdit cap-video"><em><strong>Công an TP Huế thần tốc dựng nhà cho dân vùng lũ trong "Chiến dịch Quang Trung".</strong></em></p>\r\n<figure class="expNoEdit"><img src="" alt="Xã miền núi Khe Tre (TP Huế) là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ lịch sử kéo dài từ cuối tháng 10 đến đầu 11/2025. Mưa lũ qua đi để lại những ngôi nhà sạt lở nằm chênh vênh bên bờ suối, nhiều hộ dân có nhà nhưng không dám ở." height="371" data-id="2745729" data-detail="1" data-width="660" data-height="371" data-src="https://cdn-i.vtcnews.vn/resize/th/upload/2026/01/09/chien-dich-quang-trung-1-12433720.jpg" class=" lazy" fetchpriority="high" decoding="async" data-index="0">\r\n<figcaption style="position: relative;">\r\n<p class="expEdit" style="text-align: center;">Xã miền núi Khe Tre (<a class="wiki-link" href="https://vtcnews.vn/ron-nguoi-nhung-can-nha-chenh-venh-ben-bo-suoi-sat-lo-sau-4-tran-lu-lien-tiep-ar989785.html">TP Huế</a>) là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ lịch sử kéo dài từ cuối tháng 10 đến đầu 11/2025. Mưa lũ qua đi để lại những ngôi nhà sạt lở nằm chênh vênh bên bờ suối, nhiều hộ dân có nhà nhưng không dám ở.</p>\r\n</figcaption>\r\n</figure>\r\n<figure class="expNoEdit"><img src="" alt="Trước tình hình cấp thiết, hương ứng "Chiến dịch Quang Trung", Công an TP Huế nhanh chóng huy động lực lượng, thi công liên tục để dựng lại 2 căn nhà của người dân ở xã Khe Tre bị mưa lũ kéo sập hoàn toàn với tinh thần “thần tốc nhất, quyết liệt nhất, kịp thời nhất”, để Nhân dân “không ai bị bỏ lại phía sau”." height="371" data-id="2745730" data-detail="1" data-width="660" data-height="371" data-src="https://cdn-i.vtcnews.vn/resize/th/upload/2026/01/09/chien-dich-quang-trung-2-12455773.jpg" class=" lazy" data-index="1">\r\n<figcaption style="position: relative;">\r\n<p class="expEdit" style="text-align: center;">Trước tình hình cấp thiết, hương ứng "Chiến dịch Quang Trung", Công an TP Huế nhanh chóng huy động lực lượng, thi công liên tục để dựng lại 2 căn nhà của người dân ở xã Khe Tre bị mưa lũ kéo sập hoàn toàn với tinh thần “thần tốc nhất, quyết liệt nhất, kịp thời nhất”, để Nhân dân “không ai bị bỏ lại phía sau”.</p>\r\n</figcaption>\r\n</figure>\r\n<figure class="expNoEdit"><img src="" alt="Hai ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn là của gia đình bà Nguyễn Thị Hiệp và ông Nguyễn Viết Lượng, có tổng kinh phí khoảng 300 triệu đồng, trong đó 200 triệu đồng do cán bộ chiến sĩ Công an TP Huế tự nguyện đóng góp, 100 triệu đồng do các nhà hảo tâm hỗ trợ." height="495" data-id="2745732" data-detail="1" data-width="660" data-height="495" data-src="https://cdn-i.vtcnews.vn/resize/th/upload/2026/01/09/chien-dich-quang-trung-12-12502460.jpg" class=" lazy" data-index="2">\r\n<figcaption style="position: relative;">\r\n<p class="expEdit" style="text-align: center;">Hai ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn là của gia đình bà Nguyễn Thị Hiệp và ông Nguyễn Viết Lượng, có tổng kinh phí khoảng 300 triệu đồng, trong đó 200 triệu đồng do cán bộ chiến sĩ Công an TP Huế tự nguyện đóng góp, 100 triệu đồng do các nhà hảo tâm hỗ trợ. </p>\r\n</figcaption>\r\n</figure>\r\n<figure class="expNoEdit"><img src="" alt="Trong suốt quá trình triển khai, Công an TP Huế lập biểu đồ theo dõi, giám sát tiến độ thi công chi tiết; phân công nhiệm vụ theo từng giai đoạn, từ khâu chuẩn bị mặt bằng đến hoàn thiện, bàn giao nhà, bảo đảm thực hiện nghiêm tiêu chí “05 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả), đáp ứng yêu cầu “nhanh hơn về tiến độ, tốt hơn về chất lượng". Nhà thầu cũng được chọn lựa một cách kỹ lưỡng." height="495" data-id="2745740" data-detail="1" data-width="660" data-height="495" data-src="https://cdn-i.vtcnews.vn/resize/th/upload/2026/01/09/chien-dich-quang-trung-9-12563095.jpg" class=" lazy" data-index="3">\r\n<figcaption>\r\n<p class="expEdit" style="text-align: center;">Trong suốt quá trình triển khai, Công an TP Huế lập biểu đồ theo dõi, giám sát tiến độ thi công chi tiết; phân công nhiệm vụ theo từng giai đoạn, từ khâu chuẩn bị mặt bằng đến hoàn thiện, bàn giao nhà, bảo đảm thực hiện nghiêm tiêu chí “05 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả), đáp ứng yêu cầu “nhanh hơn về tiến độ, tốt hơn về chất lượng". Nhà thầu cũng được chọn lựa một cách kỹ lưỡng.</p>\r\n</figcaption>\r\n</figure>\r\n<figure class="expNoEdit"><img src="" alt="Để đẩy nhanh tiến độ, Công an TP Huế huy động hơn 200 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, trang bị hỗ trợ thi công. Ban Thanh niên Công an TP Huế huy động đoàn viên tham gia hỗ trợ ngày công; Công an xã Khe Tre phân công lực lượng, huy động thêm các chiến sĩ, cán bộ có tay nghề xây dựng trực tiếp tham gia cùng nhà thầu, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở." height="440" data-id="2745758" data-detail="1" data-width="660" data-height="440" data-src="https://cdn-i.vtcnews.vn/resize/th/upload/2026/01/09/chien-dich-quang-trung-6-13025595.jpg" class=" lazy" data-index="4">\r\n<figcaption style="position: relative;">\r\n<p class="expEdit" style="text-align: center;">Để đẩy nhanh tiến độ, Công an TP Huế huy động hơn 200 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, trang bị hỗ trợ thi công. Ban Thanh niên Công an TP Huế huy động đoàn viên tham gia hỗ trợ ngày công; Công an xã Khe Tre phân công lực lượng, huy động thêm các chiến sĩ, cán bộ có tay nghề xây dựng trực tiếp tham gia cùng nhà thầu, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở. </p>\r\n</figcaption>\r\n</figure>\r\n<figure class="expNoEdit"><img src="" alt="Trong quá trình dựng lại nhà cho dân, lãnh đạo Công an TP Huế cũng thường xuyên có mặt để giám sát, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị làm việc nghiêm túc, khẩn trương để đảm bảo đúng tiến độ." height="440" data-id="2745731" data-detail="1" data-width="660" data-height="440" data-src="https://cdn-i.vtcnews.vn/resize/th/upload/2026/01/09/chien-dich-quang-trung-4-12495479.jpg" class=" lazy" data-index="5">\r\n<figcaption style="position: relative;">\r\n<p class="expEdit" style="text-align: center;">Trong quá trình dựng lại nhà cho dân, lãnh đạo Công an TP Huế cũng thường xuyên có mặt để giám sát, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị làm việc nghiêm túc, khẩn trương để đảm bảo đúng tiến độ.</p>\r\n</figcaption>\r\n</figure>\r\n<figure class="expNoEdit"><img src="" alt="Trong suốt 1 tháng, lực lượng công an, bảo vệ an ninh cơ sở làm việc một cách tích cực, bất chấp thời tiết giai đoạn này ở Huế thất thường, lúc nắng, lúc mưa, có ngày lại rét buốt." height="440" data-id="2745733" data-detail="1" data-width="660" data-height="440" data-src="https://cdn-i.vtcnews.vn/resize/th/upload/2026/01/09/chien-dich-quang-trung-5-12531067.jpg" class=" lazy" data-index="6">\r\n<figcaption style="position: relative;">\r\n<p class="expEdit" style="text-align: center;">Trong suốt 1 tháng, lực lượng công an, bảo vệ an ninh cơ sở làm việc một cách tích cực, bất chấp thời tiết giai đoạn này ở Huế thất thường, lúc nắng, lúc mưa, có ngày lại rét buốt.</p>\r\n</figcaption>\r\n</figure>\r\n<figure class="expNoEdit"><img src="" alt="Từng viên gạch được các cán bộ, chiến sĩ công an xây lên một cách nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo sự cẩn thận, chắc chắn." height="440" data-id="2745738" data-detail="1" data-width="660" data-height="440" data-src="https://cdn-i.vtcnews.vn/resize/th/upload/2026/01/09/chien-dich-quang-trung-7-12550929.jpg" class=" lazy" data-index="7">\r\n<figcaption style="position: relative;">\r\n<p class="expEdit" style="text-align: center;">Từng viên gạch được các cán bộ, chiến sĩ công an xây lên một cách nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo sự cẩn thận, chắc chắn.</p>\r\n</figcaption>\r\n</figure>\r\n<figure class="expNoEdit"><img src="" alt="Các nữ cán bộ, chiến sĩ công an cũng tự nguyện làm những công việc nặng nhọc từ vận chuyển gạch đến hoá thân thành "phụ hồ" để góp sức giúp người dân vùng lũ có nhà mới một cách nhanh nhất." height="495" data-id="2745745" data-detail="1" data-width="660" data-height="495" data-src="https://cdn-i.vtcnews.vn/resize/th/upload/2026/01/09/chien-dich-quang-trung-10-12581725.jpg" class=" lazy" data-index="8">\r\n<figcaption style="position: relative;">\r\n<p class="expEdit" style="text-align: center;">Các nữ cán bộ, chiến sĩ công an cũng tự nguyện làm những công việc nặng nhọc từ vận chuyển gạch đến hoá thân thành "phụ hồ" để góp sức giúp người dân vùng lũ có nhà mới một cách nhanh nhất.</p>\r\n</figcaption>\r\n</figure>\r\n<figure class="expNoEdit"><img src="" alt="Thành quả là trong 1 tháng triển khai, 2 căn nhà cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao vào ngày 10/1 để người dân chuyển vào sinh sống." height="371" data-id="2745747" data-detail="1" data-width="660" data-height="371" data-src="https://cdn-i.vtcnews.vn/resize/th/upload/2026/01/09/chien-dich-quang-trung-3-12594852.jpg" class=" lazy" data-index="9">\r\n<figcaption>\r\n<p class="expEdit" style="text-align: center;">Thành quả là trong 1 tháng triển khai, 2 căn nhà cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao vào ngày 10/1 để người dân chuyển vào sinh sống.</p>\r\n</figcaption>\r\n</figure>\r\n<figure class="expNoEdit"><img src="" alt="Bên cạnh xây dựng mới 2 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn, Công an TP Huế cũng chỉ đạo Công an các phường, xã gồm: Phú Xuân, Dương Nỗ, Phong Quảng, Khe Tre, Đan Điền, Lộc An chủ động bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp cùng chính quyền địa phương sửa chữa 40/40 ngôi nhà bị hư hỏng một phần, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, thể hiện rõ truyền thống “lá lành đùm lá rách”." height="371" data-id="2745752" data-detail="1" data-width="660" data-height="371" data-src="https://cdn-i.vtcnews.vn/resize/th/upload/2026/01/09/chien-dich-quang-trung-13-13013571.jpg" class=" lazy" data-index="10">\r\n<figcaption style="position: relative;">\r\n<p class="expEdit" style="text-align: center;">Bên cạnh xây dựng mới 2 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn, Công an TP Huế cũng chỉ đạo Công an các phường, xã gồm: Phú Xuân, Dương Nỗ, Phong Quảng, Khe Tre, Đan Điền, Lộc An chủ động bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp cùng chính quyền địa phương sửa chữa 40/40 ngôi nhà bị hư hỏng một phần, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, thể hiện rõ truyền thống “lá lành đùm lá rách”.</p>\r\n</figcaption>\r\n</figure>\r\n<figure class="expNoEdit"><img src="" alt="“Chiến dịch Quang Trung không chỉ là một nhiệm vụ công tác đơn thuần mà còn là trách nhiệm chính trị, mệnh lệnh từ trái tim. Chúng tôi xác định phải làm nhanh, quyết liệt nhất, không để người dân phải chờ đợi, không để bà con rơi vào cảnh không có nơi ở, nhất là trong những ngày giáp Tết Nguyên đán...", Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn – Giám đốc Công an TP Huế khẳng định." height="440" data-id="2745766" data-detail="1" data-width="660" data-height="440" data-src="https://cdn-i.vtcnews.vn/resize/th/upload/2026/01/09/chien-dich-quang-trung-8-13070144.jpg" class=" lazy" data-index="11">\r\n<figcaption style="position: relative;">\r\n<p class="expEdit" style="text-align: center;">“<a class="wiki-link" href="https://vtcnews.vn/quan-doi-cap-tap-chat-tre-xay-ke-chong-sut-truot-trong-chien-dich-quang-trung-ar993191.html">Chiến dịch Quang Trung</a> không chỉ là một nhiệm vụ công tác đơn thuần mà còn là trách nhiệm chính trị, mệnh lệnh từ trái tim. Chúng tôi xác định phải làm nhanh, quyết liệt nhất, không để người dân phải chờ đợi, không để bà con rơi vào cảnh không có nơi ở, nhất là trong những ngày giáp Tết Nguyên đán...", Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn – Giám đốc Công an TP Huế khẳng định.</p>\r\n</figcaption>\r\n</figure><input type="hidden" id="video-id" value=KtK453qkZrIMwXamLVr4rga_b_ca_b_c>
