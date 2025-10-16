Ô tô đâm xe máy, lao lên vỉa hè tông gãy trụ điện ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Vụ tai nạn xảy ra sáng nay (16/10) tại ngã tư đường Ông Ích Khiêm – Hải Phòng (khu vực chợ Tam Giác cũ, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, ô tô biển kiểm soát 43A-456XX chạy trên đường Ông Ích Khiêm. Khi đến ngã tư giao với đường Hải Phòng, ô tô bất ngờ tăng ga mạnh, đâm thẳng vào một xe máy đang chạy cùng chiều.

Sau đó, chiếc ô tô tiếp tục lao lên lề đường, đâm vào khu vực sạp bán trái cây bên đường. Xe ô tô chỉ dừng lại khi đâm vào cột điện.

Cú va chạm khiến người chạy xe máy bị thương, nằm dưới sạp hàng, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Nữ tài xế ô tô cũng bị thương vùng miệng, hoảng hốt rời khỏi xe.

Tại hiện trường, xe máy bị hư hỏng nặng, bị hất văng lên nằm trên sạp trái cây; xe ô tô bị bung túi khí, vỡ két nước và kính trước. Trụ điện và biển báo giao thông bị gãy.

Vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng khiến giao thông khu vực chợ Tam Giác bị ùn tắc cục bộ.

Sau tai nạn, lực lượng công an đến hiện trường điều tiết giao thông, hỗ trợ người bị nạn và điều tra nguyên nhân vụ việc.