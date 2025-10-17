Va chạm với xe tải, nữ sinh lớp 9 tử vong trên đường đến trường

(VTC News) -

Ngày 17/10, Đội CSGT đường bộ số 14, Phòng CSGT Công an Hà Nội phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 9 tử vong trên đường đến trường.

Vụ tai nạn xảy ra tại nút giao Ngọc Hồi - Đỗ Mười (phường Yên Sở) vào khoảng 6h50 cùng ngày.

Hiện trường vụ tai nạn.

Người dân tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô tải mang biển kiểm soát tỉnh Hưng Yên đang di chuyển theo hướng đi đường Đỗ Mười, đến gần cổng bến xe Nước Ngầm (phường Yên Sở) thì va chạm với một học sinh điều khiển xe đạp đi cùng chiều.

Sau cú va chạm, nữ sinh tử vong tại chỗ, xe đạp bị biến dạng.

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 14 cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp cùng Công an phường Yên Sở để giải quyết vụ tai nạn.

Công an phường Yên Sở đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.