Công an Hà Nội cảnh báo 'suất ngoại giao' nhà ở xã hội rao trên mạng

(VTC News) -

Ngày 3/12, Trung tâm Phục vụ hành chính Hà Nội tổ chức đối thoại “Từ thủ tục liên thông đến an cư”, nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân mua nhà ở xã hội tại Hà Nội.

Đặt câu hỏi tới đại diện Công an Hà Nội, một người dân cho biết hiện trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện các thông tin về suất ngoại giao, suất nội bộ, phí đặt chỗ mua nhà ở xã hội được rao bán tràn lan. Theo đó, mức phí với chi phí tăng dần từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng... Vậy người dân có nên tin tưởng vào những mời chào, những thông tin như trên hay không?

Trả lời vấn đề trên, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội cho biết, đây là nội dung mà lãnh đạo Công an Hà Nội đặc biệt quan tâm và chỉ đạo rất sát sao từ cấp xã đến cấp phòng nhằm rà soát, phát hiện, xử lý.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Hà Nội trao đổi tại buổi đối thoại.

Về việc hiện nay trên nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin về mua bán suất ngoại giao, suất nội bộ, ông Tuấn nói "hoàn toàn không có việc này".

Tuy nhiên, ông cho rằng người dân phải đặc biệt lưu ý việc có các đối tượng tạo lập các trang mạng xã hội để lôi kéo mua nhà ở xã hội. Trong đó, có rất nhiều nội dung thông tin liên quan như vấn đề mối quan hệ với các cấp lãnh đạo để có các suất ngoại giao, suất nội bộ để mua được nhà ở xã hội.

Ngoài ra, có rất nhiều thông tin về việc triển khai các dự án khiến người dân theo dõi, tin cậy tương tác. "Từ đó, các đối tượng sẽ lôi kéo người dân từng nấc một, từ phí nộp hồ sơ, phí chênh lệch, phí đảm bảo sẽ được bốc thăm trúng theo đúng nguyện vọng...", Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn nêu.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn khẳng định tất cả những hành vi trên là nhóm hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ông khuyến cáo người dân hết sức nâng cao cảnh giác đối với những dạng thông tin như trên khi đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội. Ngoài ra, người dân cần tìm hiểu kỹ càng các chính sách về nhà ở xã hội, để không qua bất cứ kênh trung gian nào, từ khâu nộp hồ sơ, đăng ký và nộp những khoản tiền ngoài quy định.

"Nếu người dân phát hiện các hành vi liên quan như vậy, thì cung cấp cho lực lượng công an nơi gần nhất và chúng tôi đảm bảo sẽ giải quyết triệt để và xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu có các cá nhân, doanh nghiệp, không có chức năng thẩm quyền mua bán nhà ở xã hội, nhưng đã lỡ, trót nhận tiền của người dân trái quy định thì khẩn trương hoàn trả trước khi cơ quan công an làm rõ, xử lý", Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn nói.