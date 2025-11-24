Khách bốc thăm online mua dự án nhà ở xã hội 'hot' nhất Hà Nội

(VTC News) -

Sáng 24/11, liên danh Công ty cổ phần Him Lam Thủ đô và Công ty cổ phần BIC Việt Nam - chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Thượng Thanh (phường Bồ Đề, Hà Nội) - tổ chức bốc thăm mua căn hộ với 2 đợt. Trong đó, đợt 1 từ 8h15 đến 8h45 gồm các đối tượng ưu tiên bốc thăm. Đợt 2 từ 9h đến 11h cùng ngày, dành cho các đối tượng còn lại.

Về thể thức, có 2 loại phiếu, gồm: phiếu trúng (trúng quyền mua/thuê mua) và phiếu trắng (không trúng quyền mua/thuê mua căn hộ). Khi bốc được phiếu trúng, khách hàng sẽ phải đặt cọc 50 triệu đồng cho chủ đầu tư. Sau đó, sẽ thực hiện ký kết hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ.

Theo đại diện chủ đầu tư, việc triển khai bằng hình thức thu hồ sơ trực tuyến và bốc thăm online nhằm bảo đảm tính minh bạch, công bằng và thuận tiện tối đa cho người dân. Hình thức nộp hồ sơ trực tuyến được áp dụng theo đúng tinh thần số hóa thủ tục hành chính, giúp giảm tải thời gian, chi phí đi lại và hạn chế tình trạng chen lấn, xếp hàng.

Về quy trình, danh sách tiếp nhận hồ sơ sẽ được kiểm tra, đối soát và công bố theo đúng quy định của pháp luật, dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng. Không một hồ sơ hợp lệ nào bị bỏ sót; và cũng không có bất kỳ trường hợp nào được ưu tiên ngoài khuôn khổ pháp luật.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội Thượng Thanh.

Cũng theo chủ đầu tư, việc áp dụng công nghệ vào toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ để hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, nhằm ngăn chặn tuyệt đối mọi cơ chế "xin - cho" hay các tác động tiêu cực từ bên ngoài. Đồng thời, liên danh cũng đã gửi công văn đến cơ quan công an để đề nghị xử lý các trường hợp phát hiện trục lợi chính sách tại dự án.

Trước đó, chủ đầu tư đã gửi thông tin, kế hoạch cũng như hướng dẫn đến khách hàng có hồ sơ đủ điều kiện thực hiện bốc thăm trực tuyến vào sáng 24/11. Danh sách này được gửi Sở Xây dựng Hà Nội rà soát.

Được biết, số hồ sơ hợp lệ để được bốc thăm mua, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án này khoảng gần 2.100 bộ. Dự án có 1.951 căn nhà ở xã hội - như vậy tỷ lệ bốc thăm trúng căn hộ nhà ở xã hội tại dự án hơn 94%.

Dự án nhà ở xã hội Rice City Long Châu gồm 3 khối nhà cao 22 tầng có ký hiệu CT1, CT2, CT3 (không bao gồm tầng hầm và tum thang) với tổng số 1.951 căn. Trong đó, 1.765 căn để bán và 186 căn thuê mua. Các căn hộ có diện tích từ 32,31 m² đến 69.9 m².

Giá bán trung bình 29,4 triệu đồng/m² (đã bao gồm VAT và chưa có kinh phí bảo trì). Giá thuê mua trung bình: 346.701 đồng/tháng/m² (đã bao gồm VAT). Đây là dự án có giá mở bán cao nhất Hà Nội.

Việc tổ chức bốc thăm online được nhiều chuyên gia đánh giá là sự sáng tạo, giảm phiền hà, người dân không phải tập trung quá đông gây lãng phí tốn kém...