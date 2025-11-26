Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành 18.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026

(VTC News) -

Chiều 26/11, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Theo đó, Hà Nội đặt mục tiêu năm 2026 tăng trưởng GRDP 11%, GRDP bình quân đầu người đạt 198 triệu đồng, vốn đầu tư xã hội thực hiện trên địa bàn đạt 730.000 tỷ đồng, tổng số nhà ở xã hội hoàn thành là 18.000 căn.

Hà Nội đặt chỉ tiêu tỷ lệ số ngày trong năm có chỉ số chất lượng không khí ở mức tốt và trung bình trên 80%, năng suất lao động (giá hiện hành) là 410 triệu đồng/lao động, tỷ lệ người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất 1 lần trong năm là 100%...

Các đại biểu bấm nút thông qua Nghị quyết.

Thành phố sẽ phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo…; xây dựng, hoàn thiện cơ chế thử nghiệm có kiểm soát cho các mô hình kinh doanh mới; phát triển đồng bộ các loại thị trường; hình thành thị trường dữ liệu...

Đồng thời, Hà Nội sẽ xây dựng cơ chế, chính sách, giải pháp cụ thể để hỗ trợ, khuyến khích nhằm tăng cường thu hút đầu tư vào các ngành, lĩnh vực mới, công nghệ cao như chíp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật… Thành phố đẩy mạnh phát triển kinh tế đô thị, hạ tầng, liên kết vùng.

Thành phố sẽ thực hiện các giải pháp khắc phục 5 điểm nghẽn về tình trạng ngập úng; ùn tắc giao thông; vệ sinh môi trường, ô nhiễm không khí; an toàn vệ sinh thực phẩm; trật tự đô thị.

Đồng thời, phối hợp điều chỉnh quy hoạch góp phần hình thành mạng lưới đường sắt đô thị đồng bộ, gắn kết với phát triển đô thị, liên thông, kết nối đa phương thức với các loại hình vận tải khác, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Thành phố đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm như tuyến đường sắt đô thị số 2.1 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo; tuyến số 5 Văn Cao - Hòa Lạc; công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải phòng; đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; các cầu qua sông Hồng (Tứ Liên, Thượng Cát, Trần Hưng Đạo); khởi công dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Hà Nội cũng sẽ duy tu, sửa chữa hệ thống hạ tầng giao thông, đảm bảo phân luồng hợp lý, lưu thông an toàn, an ninh trật tự, nhất là tại các trục cửa ngõ ra vào thành phố; giảm thiểu các điểm ùn tắc và hay xảy ra tai nạn giao thông.