Công an dùng xe chuyên dụng đưa bé gái 1 tuổi đi cấp cứu

(VTC News) -

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Bến Quan kịp thời hỗ trợ, đưa cháu bé bị bỏng nước sôi đi cấp cứu kịp thời.

Công an xã Bến Quan dùng xe chuyên dụng đưa cháu bé đến cơ sở y tế cấp cứu.

Trước đó, lúc 15h ngày 07/12, trực ban Công an xã Bến Quan tiếp nhận thông tin tại thôn Xung Phong (xã Bến Quan) có cháu Hồ Thị Ngọc Giáo (SN 2024, con ông Hồ Văn Quốc và bà Hồ Thị Tùng người đồng bào dân tộc thiểu số Bru Vân Kiều) bị bỏng nước sôi và cần được đưa đi cấp cứu khẩn cấp. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có điều kiện thuê phương tiện vận chuyển đến cơ sở y tế.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tá Thái Thành – Trưởng Công an xã Bến Quan đã chỉ đạo cán bộ trực sử dụng xe ô tô chuyên dụng của Công an xã khẩn trương đến nhà cháu Hồ Thị Ngọc Giáo phối hợp cùng gia đình đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Linh để kịp thời sơ cứu, điều trị ban đầu.

Nhờ được cấp cứu kịp thời vết bỏng của cháu bé hạn chế bị tổn thương

Hành động kịp thời của Công an xã Bến Quan giúp cháu Hồ Thị Ngọc Giáo được tiếp cận y tế đúng lúc, góp phần hạn chế nguy cơ tổn thương nghiêm trọng.

Cùng ngày, Công an tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với Công an phường Nam Đông Hà điều tra về việc ô tô con lao lên vỉa hè làm 3 người bị thương.

Theo đó, khoảng 22h43 ngày 7/12, tài xế V.N.H (SN 2000, trú tại khu phố 2, phường Nam Đông Hà) điều khiển ô tô con BKS 74A-350.xx lao lên vỉa hè, đâm vào nhóm người đang đứng trước một nhà hàng.

Khoảnh khắc ô tô 5 chỗ lao lên vỉa hè làm 3 người bị thương rồi lật ngiêng. (Ảnh cắt từ clip)

Vụ va chạm khiến 3 người bị thương, ô tô con lật nghiêng trên vỉa hè. Ngay sau đó, tài xế H. mở cửa thoát ra ngoài, rồi xảy ra xô xát với một số người có mặt tại hiện trường.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, trước thời điểm ô tô lao vào nhóm người đứng ở vỉa hè có mâu thuẫn, cãi vã ngay tại vị trí xảy ra vụ việc. Nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Trị và Công an phường Nam Đông Hà đã khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.