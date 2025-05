Công an giúp bé trai lạc mẹ khi đi tắm biển kỳ nghỉ lễ 30/4 ở Huế

(VTC News) -

Chiều 30/4, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực bãi biển Phú Thuận, Công an xã Phú Thuận và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự phát hiện một bé đi lạc khi đang cùng gia đình du lịch tại bãi biển.

Ngay sau khi tiếp cận, cán bộ Công an xã Phú Thuận đưa bé về Ban quản lý bãi tắm của xã để chăm sóc, thay áo quần để đảm bảo sức khỏe cho bé.

Cháu bé đi lạc được Công an xã Phú Thuận đưa về chăm sóc trước khi tìm và bàn giao cho gia đình. (Ảnh: CACC)

Đồng thời, lực lượng công an nhanh chóng xác minh thông tin, phối hợp với Ban quản lý bãi tắm Phú Thuận và Ban quản lý bãi tắm Thuận An tìm kiếm người thân cháu bé. Sau thời gian ngắn, các đơn vị đã liên hệ được với mẹ của bé và bàn giao an toàn cho gia đình. Mẹ bé xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng Công an xã Phú Thuận.

Từ sự việc trên, Công an xã Phú Thuận đề nghị người dân khi đưa trẻ nhỏ đi tắm biển hoặc tham quan du lịch cần chú ý trông coi các cháu cẩn thận, luôn để trẻ trong tầm mắt của người lớn, tránh để trẻ đi xa hoặc bị lạc, tuyệt đối không được để các cháu tắm biển một mình.

Các gia đình nên trang bị cho trẻ những vật dụng có thông tin liên lạc của người thân để thuận tiện cho việc hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp.