'Con đĩ đánh bồng' tái hiện trong đêm khai mạc Festival Thăng Long – Hà Nội 2025

Lễ khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 là một chương trình nghệ thuật đặc biệt và hoành tráng khi huy động một quy mô nhân lực lớn gần 1.000 diễn viên chuyên nghiệp từ các đơn vị hàng đầu như Nhà hát Múa rối Thăng Long, Nhà hát Chèo Hà Nội, cùng với sự tham gia của các nghệ nhân phường, xã.