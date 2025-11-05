115 năm Nhà hát Lớn Hà Nội kể chuyện - di sản cất lời bằng ánh sáng và công nghệ

(VTC News) -

Sáng 5/11, Nhà hát Lớn Hà Nội phối hợp với HEXOGON VIETNAM thông tin báo chí về dự án mang tên “115 năm Nhà hát kể chuyện – Di sản cất lời bằng ánh sáng và công nghệ”. Đây là dự án nghệ thuật đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày khánh thành Nhà hát Lớn Hà Nội, công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn lịch sử và là biểu tượng văn hóa của Thủ đô.

Dự án được tổ chức đúng thời điểm Nhà hát chuẩn bị bước vào giai đoạn trùng tu, như một lời tri ân và tiễn biệt đầy xúc cảm. Không chỉ là một sự kiện nghệ thuật, đây còn là nỗ lực kết nối giữa lịch sử – nghệ thuật – công nghệ, đưa Nhà hát Lớn từ “di sản để chiêm ngưỡng” trở thành “không gian sống động để trải nghiệm”.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ tạm khép lại cánh cửa biểu diễn thường nhật để trở thành chính “sân khấu của mình”. Toàn bộ không gian như từ sảnh đón, cầu thang, khán phòng đến mái vòm được “đánh thức” bằng ánh sáng, hình ảnh và âm thanh, tái hiện ký ức hơn một thế kỷ của di sản kiến trúc.

Dự án nghệ thuật sẽ được sử dụng các công nghệ trình diễn tiên tiến như 3D mapping, hologram, thực tế tăng cường (AR) và nghệ thuật storytelling đa lớp. Chương trình mang đến cho công chúng trải nghiệm immersive – nơi ranh giới giữa khán giả và không gian biểu diễn được xóa nhòa.

Người xem không chỉ quan sát mà còn hòa mình vào dòng chảy câu chuyện, tương tác với không gian và ánh sáng, cảm nhận lịch sử bằng ngôn ngữ của thời đại số. Đây là bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ vào bảo tồn và phát huy di sản, góp phần khẳng định vị thế của Hà Nội – Thành phố sáng tạo được UNESCO công nhận, nơi giá trị cổ điển được hồi sinh bằng nghệ thuật đương đại.

Tại buổi lễ, ông Chu Anh Hùng - Phó Giám đốc Nhà hát Lớn Hà Nội - chia sẻ: Nhà hát Lớn Hà Nội là một công trình tuyệt tác hay là thánh đường về âm nhạc trong hơn 100 năm qua. Các dự án của Nhà hát về show biểu diễn âm nhạc đã có rất là nhiều nhưng dự án về trình diễn ánh sáng 3D mapping trong Nhà hát đây là lần đầu tiên.

"Với dự án này, tôi đã ấp ủ hơn 1 năm, dự án được tổ chức đúng thời điểm Nhà hát chuẩn bị bước vào giai đoạn trùng tu, như một lời tri ân và tiễn biệt đầy xúc cảm. Không chỉ là một sự kiện nghệ thuật, đây còn là nỗ lực kết nối giữa lịch sử – nghệ thuật – công nghệ, đưa Nhà hát Lớn từ "di sản để chiêm ngưỡng" trở thành "không gian sống động để trải nghiệm" – ông Chu Anh Hùng nói.

Phó Giám đốc Nhà hát Lớn Hà Nội Chu Anh Hùng chia sẻ về dự án. (Ảnh: bvhttdl.gov.vn)

Là đơn vị đồng hành cùng dự án, Giám đốc Công ty Hexogon Vietnam Ngô Xuân Minh bày tỏ: "Chúng tôi rất vui mừng và tự hào khi có cơ hội đồng hành cùng một biểu tượng văn hóa quốc gia, qua đó, khẳng định trách nhiệm xã hội trong việc kiến tạo giá trị bền vững.

Dự án hướng tới tầm nhìn dài hạn trở thành chuỗi trải nghiệm nghệ thuật thường niên của Thủ đô, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam sáng tạo, thân thiện và đậm đà bản sắc ra thế giới. "115 năm Nhà hát kể chuyện – Di sản cất lời bằng ánh sáng và công nghệ" không mang tính thương mại mà được kiến tạo với mong muốn đưa nghệ thuật trở lại gần hơn với công chúng. Trong mỗi khung hình ánh sáng, mỗi giai điệu âm thanh, người dân có thể tìm thấy một phần ký ức về Thủ đô".

Theo thông tin từ Ban tổ chức, triển khai từ ngày 22/11 - 31/12, dự án “115 năm Nhà hát kể chuyện – Di sản cất lời bằng ánh sáng và công nghệ” là món quà tri ân quá khứ và lời chào tương lai. Giữa lòng Hà Nội, di sản hơn một thế kỷ tuổi sẽ “lên tiếng” bằng ngôn ngữ ánh sáng – thứ ngôn ngữ không biên giới, kể về hành trình nghệ thuật, con người và thành phố sáng tạo mang tên Hà Nội.

Đến với chương trình, khán giả sẽ được trải nghiệp không gian nghệ thuật đa tầng với 4 chương kể chuyện bằng ánh sáng, tương ứng với hành trình 115 năm của Nhà hát Lớn Hà Nội – kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai.

Chương 1 – Đêm Khai Màn 1911

Chương 2 – Hà Nội trong lòng Nhà hát

Chương 3 – 115 Năm Sân Khấu Hà Nội

Chương 4 – Trái tim nghệ thuật

Dự án do HEXOGON VIETNAM thực hiện, với đội ngũ chuyên gia và nghệ sĩ hàng đầu châu Á – những người từng đảm nhiệm nhiều dự án trình diễn công nghệ quy mô tại Singapore, Nhật Bản và châu Âu. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm quốc tế và tinh thần sáng tạo Việt Nam mang lại cho dự án sự tinh tế trong nghệ thuật và chuẩn mực kỹ thuật, bảo chứng cho một trải nghiệm độc đáo và đẳng cấp. Là thành viên của Hexogon Solution – tập đoàn sáng tạo công nghệ hàng đầu châu Á, Hexogon Vietnam sở hữu hệ thống máy chiếu công suất đến 50K – 32K lumens và đội ngũ kỹ thuật quốc tế giàu kinh nghiệm. Hexogon là đơn vị đứng sau nhiều sự kiện quốc tế lớn như lễ hội ánh sáng iLight, Light to Night (Singapore), lễ khai mạc SEA Games 28 (Singapore, 2015) – sự kiện lập kỷ lục Guinness thế giới, chuỗi trình diễn cho giải đua xe F1, các sự kiện Disney tại Singapore, và đặc biệt là mapping tòa nhà UOB (Singapore, Quốc khánh 60 năm) – xác lập 3 kỷ lục Guinness thế giới mới và giành 2 giải thưởng quốc tế. Tại Việt Nam, Hexogon Vietnam đã góp mặt trong nhiều dự án như Hue by Light (2023), 10/10 tại Hoàng Thành Thăng Long, A50 tại Dinh Độc Lập và UBND TP.HCM, cùng các dự án mapping tại Nhà hát Lớn Hà Nội và Tháp Rùa – Hồ Gươm trong Đại lễ A80.