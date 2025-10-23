Coca-Cola thử nghiệm bao bì không nhựa

(VTC News) -

Là một thương hiệu lớn với nhiều công ty con, Coca-Cola có sức ảnh hưởng và tác động rộng khắp toàn cầu. Hãng cũng từng đối mặt với nhiều tranh cãi, bao gồm sự thất vọng kéo dài của người tiêu dùng trước các tuyên bố về tái chế – một hành vi thường bị gọi là “tẩy xanh”.

Tẩy xanh (greenwashing) là thuật ngữ chỉ việc doanh nghiệp quảng bá hình ảnh thân thiện với môi trường, trong khi thực tế các hoạt động của họ lại không thực sự bền vững hoặc thậm chí gây hại cho môi trường. Đây là hình thức đánh bóng thương hiệu thông qua các thông điệp môi trường thiếu minh bạch, khiến người tiêu dùng dễ bị hiểu lầm.

Những lon Coca-Cola biểu tượng – sản phẩm đang được thử nghiệm bao bì không nhựa tại Đức, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực giảm ô nhiễm nhựa toàn cầu của thương hiệu. (Nguồn: Depositphotos)

Coca-Cola nhiều lần bị cáo buộc tẩy xanh, đồng thời bị cho là đã âm thầm gia tăng lượng nhựa sử dụng vào đầu năm nay. Trong khi đó, các chính phủ – đặc biệt là ở châu Âu – đang từng bước siết chặt việc sử dụng nhựa dùng một lần, chẳng hạn như túi đựng hàng tạp hóa.

Tại Đức, lốc sáu chai cola dùng một lần của Coca-Cola từ lâu đã được đóng gói bằng màng nhựa. Hiện công ty đang thử nghiệm một phương pháp mới không sử dụng nhựa, thay vào đó là các chấm keo dính và bìa cứng tái chế để cố định các chai.

Theo Packaging Europe, Coca-Cola đặt mục tiêu cung cấp “cùng chức năng với ít rác thải nhựa và bao bì hơn” và đã tiến hành thử nghiệm kỹ lưỡng giải pháp đóng gói mới này để đảm bảo khả năng vận chuyển và lưu trữ trước khi đưa ra thị trường.

Thử nghiệm hiện chỉ được triển khai tại một nhà bán lẻ ở Đức. Cửa hàng này cho biết phản hồi từ người tiêu dùng đang được theo dõi chặt chẽ như một phần của dự án thí điểm, có thể nhằm định hướng cho chiến lược mở rộng trong tương lai.

Từ góc nhìn của người tiêu dùng, việc ủng hộ các bước đi thân thiện với môi trường của những thương hiệu lớn như Coca-Cola là rất quan trọng, vì điều đó cho thấy tính bền vững có thể trở thành yếu tố thúc đẩy doanh số.

Coca-Cola vẫn còn nhiều việc phải làm để đạt được mục tiêu phát triển bền vững, nhưng những bình luận tích cực trên LinkedIn đã đánh giá sự thay đổi này là đáng khích lệ.

Những thay đổi nhỏ có thể tích lũy theo thời gian, nhưng khi một tập đoàn lớn như Coca-Cola thực hiện, chúng thường mang lại tác động nhanh chóng và rõ rệt.